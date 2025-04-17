Щось масово вбиває тварин у віддалених горах Африки: леопарди та леви можуть зовсім зникнути

Нове дослідження виявило, що леопарди, леви, степові орли та багато інших видів несподівано опинилися під загрозою зникнення — основною причиною такої статистики називають дороги, які пролягають віддаленими горами Африки.

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Про це пише IFLScience.

Конфлікт між людиною і дикою природою неймовірно давній і здатний набувати різних форм, але однією з найпоширеніших є проблема будівництва доріг і загибелі тварин на дорогах. У той час як мерлятники здатні отримувати вигоду із загибелі тварин на дорогах у певних районах, деякі інші види піддаються великому ризику.

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Нові дослідження, проведені по всій Африці, вказують на те, що деякі з найбільш уразливих диких тварин країни можуть зазнати ще більшого тиску через нові дороги через гірські райони.

За словами співавтора дослідження, професора Алізи ле Ру з Університету Фрі-Стейт, вони з колегами вивчили рівень загибелі тварин на дорогах, який було вивчено для більш ніж 5 000 випадків загибелі тварин на дорогах, серед яких рептилії, амфібії, птахи та ссавці. Моделі зіткнень диких тварин і транспортних засобів у гірських умовах показали, що одними з найуразливіших виявилися амфібії — саме вони найчастіше страждають від смертельних випадків на дорогах у гірських районах. Водночас ссавці найчастіше гинуть у низинних регіонах.

Непередбачувані погодні умови та раптові топографічні зміни сприяють тому, що дороги потенційно стають більш небезпечними, причому як для водіїв, так і для диких тварин. Наприклад, нерівність ландшафтів і звивистість доріг можуть ускладнити водіям і диким тваринам виявлення один одного на гірських дорогах, що збільшує ймовірність зіткнень.

Автори дослідження зазначають, серед тварин, які перебувають у зоні ризику, є багато тих, які вже зіткнулися із загрозами та невизначеним майбутнім. Африканські дикі собаки та слони перебувають під загрозою зникнення в Червоному списку МСОП, в той час, як леви та леопарди обидва занесені до списку вразливих.

Зазначимо, що серед загиблих на дорогах птахів, виявлених у цих районах, трапляється чубатий стерв'ятник, якого вважають критично зникаючим домом через вилов для традиційної медицини та видобутку м'яса диких тварин, а також степовий орел, що перебуває під загрозою зникнення.

Однак, що важливо, найвища частка видів, класифікованих як близькі до вразливих або більш вразливі до вимирання в Червоному списку МСОП, була вбита у високогірних районах (10,1%), а найнижчу частку було виявлено в регіонах з низькою висотою (5,1%).

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