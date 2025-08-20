Трохи пустельна рись, трохи керл із джунглів: названо "дику кішку", здатну жити в будинку

Дослідники вивели абсолютно нову породу кішок, яка наполовину є пустельною риссю, а наполовину дикою кішкою з джунглів. Нову породу було виведено для того, щоб створити домашню кішку, що нагадує дику, але без непередбачуваної поведінки.

Робота над проєктом розпочалася ще 2004 року: у результаті нова порода виникла в результаті схрещування пустельної рисі, домашньої кішки, виведеної за принципом рисі, і джунглевого керла, одомашненої породи з диким характером і загнутими вухами. За словами дослідників, метою проєкту стало виведення нової породи, яка виглядала б як велика дика кішка, але без інстинктів вбивці, характерних для диких тварин, пише IFLScience.

Новий вид домашньої "дикої кішки"

Нова порода кішок отримала назву хайлендери — представники цього виду мають мускулисту, атлетичну статуру і важать від 4,5 до 9 кілограмів, причому самці трохи більші за самок. Завдяки міцній статурі ці тварини входять до числа головних претендентів на звання найбільшої породи кішок, поступаючись лише мейн-куну, середня вага якого становить від 8 до 10 кілограмів.

Хайлендери також мають дивовижну зовнішність: на їхньому м'язистому тілі красується довга голова з широким носом і квадратною мордою. Однак особливістю є те, що верхня третина кожного вуха загинається назад, а хвіст від природи короткий або повністю куций. Деякі особини навіть народжуються із зайвими пальцями на лапах — ознака, відома як полідактилія.

За даними Міжнародної асоціації кішок (TICA), представники цього виду мають вельми страхітливий вигляд, проте мають грайливий характер. Експерти зазначають, що хайлендери грайливі, люблять компанію людей, хваляться перед гостями й вітають господарів біля дверей.

Нова порода кішок хайлендер Фото: Shutterstock

Нова порода домашніх диких кішок

Зі зростанням популярності породистих кішок стає зрозуміло, чому кроки з визнання породи хайленд такі важливі для заводчиків. Розведення почалося у 2004 році, а назву "хайлендер" було затверджено у 2005 році, але тільки у 2008 році порода увійшла в клас "Попередні нові породи". Тепер хайлендери визнані TICA як "Просунута нова порода", що робить їх однією з новітніх просунутих порід кішок.

Спроби встановити стандарт породи для хайлендерів тривають, і навіть основні характеристики породи досі не вказані на сайті Міжнародної асоціації кішок. Водночас інші великі реєстри включають хайлендерів у категорію "Невизнані породи". Експерти зазначають, що це пов'язано зі всілякими ризиками для здоров'я і догляду через змішання порід, включно з предковими дикими видами.

