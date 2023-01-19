Братья по разуму: ученые определили самые умные породы кошек

Некоторые кошки обладают более высоким интеллектом. чем их соплеменники.

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Многие люди ошибочно считают, что кошки не обладают особым интеллектом, однако это не соответствует действительности, что доказали британские ученые. Несмотря на то, что не существует стандартизированного теста для измерения интеллекта у кошек, эксперты недавно исследовали способность к адаптации, уровень любопытства и потребность в умственной стимуляции у различных пород кошек, пишет ресурс Еarth.

"С научной точки зрения не существует универсальной меры "разума" у животных. Каждый вид эволюционировал, чтобы приспособиться к другой нише. Умственные способности, полезные для одного вида, могут не способствовать выживанию другого. Некоторые данные указывают на то, что определенные породы кошек могут быть более активными или дружелюбными по отношению к людям. Тем не менее каждая кошка уникальна, и внутри этих пород существуют значительные различия. Каждая кошка имеет уникальную индивидуальность, которая формируется как их генетикой, так и историей жизни", – отметила Саманта Уотсон, сотрудник Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA), крупнейшей в Великобритании благотворительной организации по защите животных.

По словам ученых, все же есть некоторые породы кошек, у которых более высокий уровень интеллекта, чем у их соплеменников.

Например, абиссинские кошки, которые происходят из Юго-Восточной Азии, являются одной из самых умных пород в мире. Они отличаются высоким уровнем любопытства и независимости. Абиссинцы менее пугливы, чем другие кошки, отлично взаимодействуют с людьми, а также с собаками и другими домашними животными вроде хорьков и попугаев.

[ + – ] Абиссинская кошка Фото: Live Science

Бенгальские кошки – еще одна порода с высоким уровнем интеллекта. Они отлично ориентируются в окружающей среде, легко поддаются дрессировке, ладят с людьми. Учитывая ум кошки, стоит добавить, что ей постоянно нужны новые нагрузки, которые помогут ей развивать свой интеллект. Если не стимулировать их ум, бенгальские кошки либо впадают в депрессию, либо же становятся агрессивными и деструктивными.

[ + – ] Бенгальская кошка

В тройке лидеров среди самых умных пород – бирманские кошки. Интеллект уживается в них с высоким уровнем привязанности к людям. В отличие от абиссинцев и бенгалов, бирманцы больше жаждут внимания, часто свернувшись калачиком на коленях людей и пытаясь заснуть в кроватях своих хозяев. Кошки этой породы известны также тем, что они очень разговорчивы и даже могут научиться играть в такие игры как апорт.

[ + – ] Бирманская кошка

Если говорить о других умных породах, то хорошими интеллектуальными способностями обладают такие породы как корниш-рекс, шотландская вислоухая, сингапурская, сиамская, турецкая ангора и японский бобтейл.

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