Почему бывают неудачи: "невыносимая" головоломка с книгами шокировала соцсеть (видео)

Пользователь соцсетей показал зрителям головоломку, которая на самом деле оказалась моральной дилеммой. Дав на нее ответ, человек покажет свой характер и поймет манеру поведения на пути к успеху.

Тяжелая головоломка, шокировавшая пользователей соцсетей, состоит из единственной картинки. На картинке — два человека, которые тянутся за деньгами. Люди оставили полтысячи комментариев, пытаясь понять, в чем же заключается секрет. О том, что ход мыслей во время разгадывания разоблачает характер и настрой на успех или неудачу, рассказали на портале Mirror.

Журналисты издания обратили внимание на девятисекундное видео, которое в TikTok выложил пользователь с ником selfdevelopment71. Под заметкой автор отметил, что на самом деле это "моральный урок", с которым он предложил справиться зрителям. Также написал, что это "упражнения для ума", "головоломки" и "тест на IQ".

Головоломка — это картинка с двумя мужчинами, старший из которых стоит на стопке книг, и они оба тянутся к мешку с деньгами. selfdevelopment71 предложил каждому объяснить, что это значит. На портале Mirror написали, что это "невыносимая" головоломка, которая "раскрывает вашу настоящую личность и заставляет людей замолчать".

Тяжелая головоломка с мужчинами, деньгами и книгами — моральная задача Фото: Скриншот

Под заметкой появилось более 500 комментариев, в которых люди упражняются в догадках: какую же моральную проблему они видят перед собой. Часть авторов делали очевидный вывод, что "образование является ключом к успеху" и что знания "устраняют препятствия". Вместе с тем появились комментарии, которые журналисты назвали "озорными". Кто-то объяснил, что нужно тратить деньги на книги, чтобы потом на них стоять и доставать еще больше денег. Другие предполагали, что речь идет о том, что успех возможен только при приложении усилий. Также была версия, которая противопоставляла ум и старание: по мнению комментатора, следует "работать умнее, а не усерднее". Публиковали шутки о том, что книги нужны просто для того, чтобы стать выше.

Трудная головоломка — комментарии об образовании и книгах Фото: Скриншот Тяжелая головоломка — комментарии о книгах, росте и успехе Фото: Скриншот

В итоге журналисты привели объяснение специализированного издания Psychology Today, в котором головоломку назвали "личностным тестом". В таком тесте нет правильного решения. Каждый, кто посмотрит на картинку и выскажет мнение, на самом деле продемонстрирует свой характер и привычные сценарии-отклики на жизненные вызовы.

"Эта головоломка показывает, как вы подходите к успеху, препятствиям и личностному росту, что дает возможность заглянуть за кулисы вашего подхода к жизни, ваших решений и преданности им. В итоге, головоломка раскрывает вашу личность", — подытоживается в статье о "невыносимой" головоломке.

Отметим, ранее Фокус публиковал другую трудную головоломку, которая все же имела правильный ответ. Головоломку задали человеку, который устраивался на работу, и ему пришлось публиковать задание в сети, чтобы получить ответ. Суть задачи заключалась в том, чтобы выявить последовательность и продолжить строку букв.

Напоминаем, каждый желающий может испытать свою внимательность на специальной головоломке, в которой следует отыскать ржавый гвоздь среди морских камней.

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