Чому бувають невдачі: "нестерпна" головоломка з книжками шокувала соцмережу (відео)

Користувач соцмереж поставив перед глядачами головоломку, яка насправді виявилась моральною дилемою. Давши на неї відповідь, людина покаже свій характер і зрозуміє манеру поведінки на шляху до успіху.

Важка головоломка, яка збурила користувачів соцмереж, складається з єдиної картинки. На картинці — два чоловіки, які тягнуться за грошима. Люди залишили пів тисячі коментарів, намагаючись зрозуміти, у чому ж полягає секрет. Про те, що хід думок під час розгадування викриває характер та налаштованість на успіх чи невдачу, розповіли на порталі Mirror.

Журналісти видання звернули увагу на дев'ятисекундне відео, яке в TikTok виклав користувач з ніком selfdevelopment71. Під дописом автор зауважив, що насправді це "моральний урок", з яким він запропонував впоратись глядачам. Також написав, що це "вправи для розуму", "головоломки" та "тест на IQ".

Головоломка — це картинка з двома чоловіками, старший з яких стоїть на стосі книжок, і вони обидва тягнуться до мішка з грошима. selfdevelopment71 запропонував кожному пояснити, що це означає. На порталі Mirror написали, що це "нестерпна" головоломка, яка "розкриває вашу справжню особистість і примушує людей замовкнути".

Важка головоломка з чоловіками, грошима та книгами - моральна задача Фото: Скриншот

Під дописом з'явилась понад 500 коментарів, в яких люди вправляються у здогадках: яку ж моральну проблему вони бачать перед собою. Частина дописувачів робили очевидний висновок, що "освіта є ключем до успіху" і що знання "усувають перешкоди". Разом з тим з'явились коментарі, які журналісти назвали "пустотливими". Хтось пояснив, що потрібно витрачати гроші на книжки, щоб потім на них стояти і діставати ще більше грошей. Інші припускали, що ідеться про те, що успіх можливий лише за докладання зусиль. Також була версія, яка протиставляла розум та старання: на думку коментатора, слід "працювати розумніше, а не старанніше". Публікували жарти про те, що книги потрібні просто для того, щоб стати вищим.

Важка головоломка - коментарі про освіту та книжки Фото: Скриншот Важка головоломка - коментарі про книжки, зріст та успіх Фото: Скриншот

В підсумку журналісти навели пояснення спеціалізованого видання Psychology Today, в якому головоломку назвали "особистісним тестом". В такому тесті немає правильного розв'язку. Кожен, хто подивиться на картинку і висловить думку, насправді продемонструє свій характер та звичні сценарії-відгуки на життєві виклики.

"Ця головоломка показує, як ви підходите до успіху, перешкод і особистісного зростання, що дає можливість заглянути за лаштунки вашого підходу до життя, ваших рішень і відданості їм. Зрештою, головоломка розкриває вашу особистість", — підсумовується у статті про "нестерпну" головоломку.

Зазначимо, раніше Фокус публікував іншу важку головоломку, яка все ж мала правильну відповідь. Головоломку задали людині, яка влаштовувалась на роботу, і їй довелось публікувати завдання у мережі, щоб отримати відповідь. Суть завдання полягала у тому, щоб виявити послідовність та продовжити рядок літер.

Нагадуємо, кожен охочий може випробувати свою пильність на спеціальній головоломці, в якій слід відшукати іржавий цвях серед морського каміння.

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