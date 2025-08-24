Паласів кіт: один із найдавніших видів котячих гавкає як собака і гріє лапи хвостом (фото)

Паласів кіт або манул — це вид диких кішок, які мешкають у Центральній Азії. Ці тварини мають короткі лапи і густу шерсть, через що вони здаються більшими, ніж є насправді. При цьому манули видають звуки в стресових ситуаціях, які схожі на гавкіт маленької собачки.

Паласів кіт або манул мешкає в Центральній Азії, гавкає, як маленька собачка, і має настільки короткі лапи, що інколи йому важко бігти за здобиччю. Учені вважають, що це один із найдавніших видів котячих на планеті, який відокремився від предка-леопарда приблизно 5,2 млн років тому, пише Live Science.

Хоча манул виглядає великим, насправді він ненабагато більший за домашніх кішок. Палаcів кіт виглядає великим через свою довгу густу шерсть, яка захищає його від холоду в степах і високогірних луках Центральної Азії. Цей вид зустрічається рідко, адже ці хижі тварини ведуть дуже потайний спосіб життя.

Манул виходить на полювання в сутінках і продовжує шукати здобич до світанку. Хижак харчується гризунами, а тому підпалює своїх жертв біля їхніх нір. Але деякі манули можуть засовувати лапи всередину нори, щоб витягнути здобич.

Хоча манул виглядає великим, насправді він ненабагато більший за домашніх кішок Фото: Live Science

Манула дуже важко замінити вдень, навіть якщо він проявляє активність у цей час доби. Цей вид котячих має зазвичай сіре забарвлення шерсті, а подекуди й світло-руде, що дозволяє манулам краще зливатися з місцевим ландшафтом.

Для ще більшого маскування манули мають заокруглені вуха, які знаходяться так низько на голові, що хижак може визирати з-за каміння, не показуючи вуха. Довжина манулів становить від 45 до 65 сантиметрів, але ці кішки мають дуже довгий пухнастий хвіст, довжина якого становить від 20 до 30 сантиметрів. Тобто довжина хвоста манула становить приблизно половину довжини його тіла разом із головою.

Довжина манулів становить від 45 до 65 сантиметрів, але ці кішки мають дуже довгий пухнастий хвіст, довжина якого становить від 20 до 30 сантиметрів Фото: Wikipedia

На відміну від домашніх кішок, манули мають короткі лапи, а тому хижакам іноді важко бігти за своєю здобиччю. Також якщо в домашніх кішок вузькі зіниці, то в манулів вони круглі, що дозволяє тваринам краще оцінювати відстань.

Манули мають ще одну цікаву особливість. Коли ці дикі кішки перелякані або схильні до стресу, вони видають звуки, схожі на гавкіт маленького песика. Водночас манули муркочуть і гарчать, як і інші невеликі представники сімейства котячих.

У дикій природі манули зазвичай живуть від восьми до дев'яти років. Також ученим відомо, що манули гріють лапи, коли стоять на власному хвості.

