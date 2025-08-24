Це єдине місце на Землі, де кожен може знайти алмази і забрати їх із собою (фото)

З 1972 року в державному парку "Кратер алмазів" було виявлено понад 35 000 дорогоцінних каменів. Але вони навряд чи зроблять дуже багатим будь-кого, хто знайде ці алмази.

Єдине місце у світі, де відпочинок можна поєднати з тим, щоб розбагатіти, розташоване на південному заході штату Арканзас у США. Воно називається державний парк "Кратер алмазів". Тут будь-хто може шукати, і, якщо пощастить, знайти алмази, які можна забрати з собою, пише IFLScience.

Історія алмазів у "Кратері алмазів" розпочалася приблизно 100 млн років тому із серії потужних вулканічних вивержень, що спричинили викид магми з мантії Землі. Ця розплавлена порода містила велику кількість алмазів та інших дорогоцінних каменів.

На території поля площею понад 15 гектарів, що розташоване в парку "Кратер алмазів", будь-хто може знайти не лише алмази, а й аметисти, гранати, агати та кварц. Усе це можна забрати із собою.

На даній території, яка довгий час була приватним володінням, у 1924 році виявили найбільший алмаз, коли-небудь знайдений у США. Він отримав назву "Дядя Сем" і важить понад 40 карат. Фото: Wikipedia

У середньому на день у парку знаходять один-два алмази, і вони бувають найрізноманітніших кольорів і розмірів. З 1972 року, коли було створено парк "Кратер алмазів", відвідувачі там виявили понад 35 000 цих дорогоцінних каменів. До цього, на даній території, яка довгий час була приватним володінням, у 1924 році виявили найбільший алмаз, коли-небудь знайдений у США. Він отримав назву "Дядя Сем" і важить понад 40 карат.

Незважаючи на те, що в "Кратері алмазів" можна знайти багато алмазів, більшість із них дуже маленькі. У середньому вага дорогоцінних каменів становить лише 0,25 карата або приблизно 0,05 грама. Тому стати дуже багатою людиною, якщо виявити алмази в цьому місці, навряд чи вийде.

Причина того, що в "Кратері алмазів" дуже мало великих дорогоцінних каменів, частково криється в геології і частково у віці цього місця. Хоча більша частина вуглецю у верхній мантії існує у формі карбонатних мінералів і алмазів, так було не завжди. Вулканічні виверження, які створили "Кратер алмазів", відбулися задовго до того, як верхня мантія стала наповнена у великій кількості сильно стиснутим вуглецем, що являє собою алмази. Через це алмази, які могли утворитися, в основному залишалися досить маленькими.

Водночас за мільйони років алмази, викинуті на поверхню, зазнали тривалої ерозії за допомогою вітру та дощу. Тому вони маленькі, а деякі взагалі зникли за мільйони років. Через вивітрювання та вплив води багато алмазів у "Кратері алмазів" мають округлу форму.

