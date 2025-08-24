Это единственное место на Земле, где каждый может найти алмазы и забрать их с собой (фото)

С 1972 года в государственном парке “Кратер алмазов” было обнаружено более 35 000 драгоценных камней. Но они вряд ли сделают очень богатым любого, кто найдет эти алмазы.

Единственное место в мире, где отдых можно совместить с тем, чтобы разбогатеть, находится на юго-западе штата Арканзас в США. Оно называется государственный парк "Кратер алмазов". Здесь любой желающий может искать, и, если повезет, найти алмазы, которые можно забрать с собой, пишет IFLScience.

История алмазов в "Кратере алмазов" началась примерно 100 млн лет назад с серии мощных вулканических извержений, которые вызвали выброс магмы из мантии Земли. Эта расплавленная порода содержала большое количество алмазов и других драгоценных камней.

На территории поля площадью более 15 гектаров, которое находится в парке "Кратер алмазов", любой желающий может найти не только алмазы, но и аметисты, гранаты, агаты и кварц. Все это можно забрать с собой.

На данной территории, которая долго время была частным владением, в 1924 году обнаружили самый большой алмаз, когда-либо найденный в США. Она получил название "Дядя Сэм" и весит более 40 карат Фото: Wikipedia

В среднем в день в парке находят один-два алмаза, и они бывают самых разных цветов и размеров. С 1972 года, когда был создан парк "Кратер алмазов" посетители там обнаружили более 35 000 этих драгоценных камней. До этого, на данной территории, которая долго время была частным владением, в 1924 году обнаружили самый большой алмаз, когда-либо найденный в США. Она получил название "Дядя Сэм" и весит более 40 карат.

На территории поля площадью более 15 гектаров, которое находится в парке "Кратер алмазов", любой желающий может найти не только алмазы, но и аметисты, гранаты, агаты и кварц. Все это можно забрать с собой Фото: Wikipedia

Несмотря на то, что в "Кратере алмазов" можно найти много алмазов, большинство из них очень маленькие. В среднем вес драгоценных камней составляет всего 0,25 карата или примерно 0,05 грамма. Поэтому стать очень богатым человеком, если обнаружить алмазы в этом месте, вряд ли получиться.

Причина того, что в "Кратере алмазов" очень мало крупных драгоценных камней отчасти кроется в геологии и отчасти в возрасте этого места. Хотя большая часть углерода в верхней мантии, существует в форме карбонатных минералов и алмазов, так было не всегда. Вулканические извержения, которые создали "Кратер алмазов", произошли задолго до того, как верхняя мантия стала наполнена в большом количестве сильно сжатым углеродом, представляющим собой алмазы. Из-за этого алмазы, которые могли образоваться, в основном оставались довольно маленькими.

В то же время за миллионы лет алмазы, выброшенные на поверхность, подверглись длительной эрозии с помощью ветра и дождя. Поэтому они маленькие, а некоторые вообще исчезли за миллионы лет. Из-за выветривания и влияния воды многие алмазы в "Кратере алмазов" имеют ​​округлую форму.

