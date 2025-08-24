Названо самое смертоносное животное в США: вероятно, на него никто бы не подумал

Ученые считают, что изменение климата может способствовать росту числа смертей людей от ядовитых видов.

Многие люди считают, что самым смертоносным видом в США является гремучая змея, которая, как известно, может нападать на человека. Но ученые выяснили, какое существо убивает больше всего людей в США, и при этом оно не шипит и не гремит. Исследование опубликовано в журнале Environmental Health Insights, пишет IFLScience.

Авторы исследования изучили 1604 случая смерти, связанных с животными, в период с 2018 по 2023 год. Оказалось, что в год в среднем было 267 смертей и это число выросло с 227 в 2018 году до 313 в 2023 году. То есть число смертей людей, связанных с животными, за 5 лет увеличилось на 38%. В то же ревмя ученые признают, что вероятность быть убитым животным остается низкой. На миллион человек в США было зафиксировано 0,8 смертей.

Исследование показало, что подавляющее число смертей людей за этот период связаны с укусами шершней, ос и пчел. 31% смертельных случаев как раз связаны с укусами пчел. За 5 лет от укусов погибло 497 человек.

Следующими самыми смертоносными животными в США ученые определили лошадей и крупный рогатый скот. Также небольшое количество смертей связано с нападением медведей и пум.

Гремучие змеи оказались не такими опасными для людей. За этот период было зафиксировано только 30 смертей, которые были связаны с укусами ядовитых змей. Также было выявлено 26 смертей от укусов пауков. Ученые пришли к выводу, что число смертельных случаев, связанных с ядовитыми видами выросло. Если в период с 1991 по 2011 год в среднем от укусов ядовитых видов умирало 69 человек, то период с 2018 по 2023 год – в среднем 107 человек.

Ученые считают, что изменение климата может косвенно усугублять риски смертельного исхода при встрече с животными в США. Климатические изменения могут влиять на поведение и распространение, а также активность ядовитых видов.

Также ученые выяснили, что с 2018 года по 2023 год значительно возросло число смертельных нападений собак в США. За этот период было зарегистрировано 420 случаев со смертельным исходом. В среднем за 5 лет количество нападений собак, которые привели к смерти людей, выросло в 2,7 раза.

