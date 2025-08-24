Названо найсмертоноснішу тварину в США: ймовірно, на неї ніхто б не подумав

Вчені вважають, що зміна клімату може сприяти зростанню кількості смертей людей від отруйних видів.

Багато людей вважають, що найсмертоноснішим видом у США є гримуча змія, яка, як відомо, може нападати на людину. Але вчені з'ясували, яка істота вбиває найбільше людей у США, і при цьому вона не шипить і не гримить. Дослідження опубліковано в журналі Environmental Health Insights, пише IFLScience.

Автори дослідження вивчили 1604 випадки смерті, пов'язані з тваринами, в період з 2018 по 2023 рік. Виявилося, що на рік у середньому було 267 смертей і це число зросло з 227 у 2018 році до 313 у 2023 році. Тобто кількість смертей людей, пов'язаних із тваринами, за 5 років збільшилася на 38%. Водночас учені визнають, що ймовірність бути вбитим твариною залишається низькою. На мільйон осіб у США було зафіксовано 0,8 смертей.

Дослідження показало, що переважна кількість смертей людей за цей період пов'язана з укусами шершнів, ос і бджіл. 31% смертельних випадків якраз пов'язані з укусами бджіл. За 5 років від укусів загинуло 497 осіб.

Наступними найсмертоноснішими тваринами в США вчені визначили коней і велику рогату худобу. Також невелика кількість смертей пов'язана з нападом ведмедів і пум.

Гримучі змії виявилися не такими небезпечними для людей. За цей період було зафіксовано лише 30 смертей, які були пов'язані з укусами отруйних змій. Також було виявлено 26 смертей від укусів павуків. Вчені дійшли висновку, що кількість смертельних випадків, пов'язаних з отруйними видами, зросла. Якщо в період із 1991 до 2011 року в середньому від укусів отруйних видів помирало 69 осіб, то період із 2018 до 2023 року — у середньому 107 осіб.

Вчені вважають, що зміна клімату може побічно посилювати ризики смертельних наслідків під час зустрічі з тваринами в США. Кліматичні зміни можуть впливати на поведінку і поширення, а також активність отруйних видів.

Також учені з'ясували, що з 2018 року по 2023 рік значно зросла кількість смертельних нападів собак у США. За цей період було зареєстровано 420 випадків зі смертельними наслідками. У середньому за 5 років кількість нападів собак, які призвели до смерті людей, зросла у 2,7 раза.

