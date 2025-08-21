Названо найсмертоноснішу тварину Австралії: ніхто ніколи не подумав би на неї

Австралія відома багатьма речами й однією з них є вкрай небезпечні тварини, що мешкають на континенті. Тепер вчені назвали найсмертоноснішу тварину Австралії, і це великий сюрприз для вчених.

Відомо, що більшість отруйних тварин на Землі мешкають саме в Австралії: три найотруйніші змії у світі родом звідси, тут мешкають одні з найотруйніших павуків, серед яких сіднейський лійчастий павук, а також агресивні морські крокодили, крихітні восьминоги з веселково-блакитними кільцями на тілі, та акули, які вважаються одними з найсмертоносніших хижаків на Землі, пише Science Alert.

Найсмертоносніша тварина Австралії?

Дослідники щойно назвали найсмертоноснішу тварину в Австралії, крім людини, — це зовсім не одна з перерахованих вище. Насправді найсмертоносніша тварина Австралії навіть не є аборигеном.

Згідно зі звітом Національної системи коронарної інформації, тварина, з якою пов'язано найбільше смертей в Австралії — це кінь. У звіті було каталогізовано 713 випадків смерті, пов'язаних із тваринами, у період з 2001 по 2021 рік.

Результати вказують на те, що 31,1%, або 222 смертельні випадки — сталися з кіньми. Цікаво, що більшість із цих смертей, пов'язаних із кіньми, сталася внаслідок падіння з коня.

Цікаво, що друга за поширеністю причина смерті, пов'язаної з тваринами, в Австралії також не пов'язана з місцевими видами. 92 випадки смерті, або 12,9% вибірки, припадає на велику рогату худобу. На третьому місці собаки, частка яких становить 11,5%, з 82 смертельними випадками. Більшість із них — укуси, але трохи менше половини — падіння.

І лише на четвертому місці перебуває місцева австралійська тварина. У період з 2001 по 2021 рік кенгуру стали причиною 53 смертей людей — усі вони сталися внаслідок ДТП. На п'ятому місці змії з 50 смертями, за ними йдуть бджоли — 45 смертей, акули — 39 смертей, і крокодили — 25 смертей. Цікаво, що за цей період не було зафіксовано жодного випадку смерті від укусу павука. Ба більше, від укусу воронкового павука не помирав ніхто з 1981 року, коли було введено протиотруту.

Найсмертоносніша тварина США

Згідно з новим звітом про смертність від тварин у США, в середньому щорічно гине близько 267 осіб. Дані вказують на те, що найбільша частка смертей тварин у США — 31% — припадає на шершнів, ос і бджіл. На інших ссавців припадає 28,6% — зокрема, коней, велику рогату худобу, єнотів та інших домашніх тварин. На третьому місці собаки — 26,2% смертей.

