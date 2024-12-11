Непримітний убивця. Названо найсмертоноснішу тварину у світі: її ніхто не підозрював

Дослідники виявили, що непримітний вбивця відповідальний за сотні тисяч смертей по всьому світу щороку.

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Наш світ сповнений грізних хижаків і можна подумати, що найсмертоноснішою твариною буде велика біла акула, чи ведмідь гризлі, чи інший подібний звір. Але насправді, за словами вчених, найсмертоноснішим убивцею у світі є тварина, яку ніхто не підозрює. Вона зовсім не люта і не сильна, але відповідальна за сотні тисяч смертей щороку, пише IFLScience.

Для порівняння, грізні великі білі акули насправді в середньому відповідальні за смерть близько 10 осіб на рік. Водночас кокоси, що падають, щороку забирають життя близько 150 осіб щорічно. У Північній Америці близько 750 000 чорних ведмедів бродять сільською місцевістю, при цьому вони стають причиною загибелі лише однієї людини на рік. Статистика свідчить про те, що навіть корови перевершують ведмедів і акул, оскільки вони вбивають від 20 до 22 людей тільки в США щорічно.

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Претендентами на звання найсмертоносніших убивць могли б стати отруйні павуки, відповідальні за безліч смертельних укусів. Але у 20 столітті вчені розробили протиотрути, які значно виправили статистику. На жаль, не можна сказати того ж про укуси змій. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнає укуси змій "забутою тропічною хворобою", оскільки щороку від них у всьому світі гине близько 140 000 людей.

Та все ж, ця цифра не може конкурувати зі смертями, за які щороку відповідальний найсмертоносніший убивця у світі. Дослідники зазначають, що щороку від цієї істоти гине від 700 000 до 2,5 мільйона людей. Йдеться про комарів.

Ці комахи є переносниками різноманітних хвороб, найсмертоноснішою з яких є малярія — від неї щороку помирає близько 600 000 людей, а ще близько 200 мільйонів укусів призводять до того, що люди стають непрацездатними на кілька днів. У країнах з найвищими показниками передачі найбільш вразливими є маленькі діти, у яких не виробився імунітет, а також вагітні жінки, чий власний імунітет був змінений вагітністю.

За останні десятиліття було створено безліч різних форм втручання для профілактики й лікування хвороби, проте комарі та хвороби, що передаються ними, все ще продовжують завдавати шкоди окремим людям, сім'ям і навіть цілим країнам.

Статистика показує, що останніми роками малярія почала ставати дедалі небезпечнішою для людей, які живуть у країнах, що менш знайомі з нею. Однак малярія — не єдине захворювання, що передається комарами. До хвороб, що передаються комарами також належать:

лихоманка денге;

вірус Західного Нілу.

У результаті, попри свої крихітні розміри, комарі все ще залишаються найбільш смертоносними вбивцями на Землі. Вчені також виявили, що зміна клімату, схоже, дає змогу комахам поширитися навіть у ті райони, де вони раніше не зустрічалися.

Раніше Фокус писав про те, що безжальні вбивці винищують 80 млн акул на рік: 25 млн з них перебувають під загрозою зникнення.