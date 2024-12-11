Неприметный убийца. Названо самое смертоносное животное в мире: его никто не подозревал

Исследователи обнаружили, что неприметный убийца ответственен за сотни тысяч смертей по всему миру каждый год.

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Наш мир полон грозных хищников и можно подумать, что самым смертоносным животным будет большая белая акула или медведь гризли, или другой подобный зверь. Но на самом деле, по словам ученых, самым смертоносным убийцей в мире является животное, которое никто не подозревает. Оно вовсе не свирепое и не сильное, но ответственно за сотни тысяч смертей ежегодно, пишет IFLScience.

Для сравнения, грозные большие белые акулы на самом деле в среднем ответственны за смерть около 10 человек в год. В то же время падающие кокосы ежегодно уносят жизнь около 150 человек ежегодно. В Северной Америке около 750 000 черных медведей бродят по сельской местности, при этом они становятся причиной гибели лишь одного человека в год. Статистика свидетельствует о том, что даже коровы превосходят медведей и акул, поскольку они убивают от 20 до 22 человек только в США ежегодно.

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Претендентами на звание самых смертоносных убийц могли бы стать ядовитые пауки, ответственные за множество смертельных укусов. Но в 20 веке ученые разработали противоядия, которые значительно поправили статистику. Увы, нельзя сказать того же об укусах змей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает укусы змей "забытой тропической болезнью", поскольку каждый год от них во всем мире погибает около 140 000 человек.

И все же, эта цифра не может конкурировать со смертями, за которые ежегодно ответственен самый смертоносный убийца в мире. Исследователи отмечают, что ежегодно от этого существа погибает от 700 000 до 2,5 миллиона человек. Речь идет о комарах.

Эти насекомые являются переносчиками различных болезней, самым смертоносным из которых является малярия — от нее ежегодно умирает около 600 000 человек, а еще около 200 миллионов укусов приводят к тому, что люди становятся нетрудоспособными на несколько дней. В странах с самыми высокими показателями передачи наиболее уязвимыми являются маленькие дети, у которых не выработался иммунитет, а также беременные женщины, чей собственный иммунитет был изменен беременностью.

За последние десятилетия было создано множество различных форм вмешательства для профилактики и лечения болезни, однако комары и передаваемые ими болезни все еще продолжают наносить ущерб отдельным людям, семьям и даже целым странам.

Статистика показывает, что в последние годы малярия начала становиться все более опасной для людей, живущих в странах, которые менее знакомы с ней. Однако малярия — не единственное заболевание, передаваемое комарами. К болезням, передающимся комарами также относятся:

лихорадка денге;

вирус Западного Нила.

В результате, несмотря на свои крошечные размеры, комары все еще остаются самыми смертоносными убийцами на Земле. Ученые также обнаружили, что изменение климата, похоже, позволяет насекомым распространиться даже в те районы, где они ранее не встречались.

Ранее Фокус писал о том, что безжалостные убийцы истребляют 80 млн акул в год: 25 млн из них находятся под угрозой исчезновения.