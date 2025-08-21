Названо самое смертоносное животное Австралии: никто никогда не подумал бы на него

Австралия известна многими вещами и одной из них являются крайне опасные животные, обитающие на континенте. Теперь ученые назвали самое смертоносное животное Австралии, и это большой сюрприз для ученых.

Известно, что большинство ядовитых животных на Земле обитают именно в Австралии: три самых ядовитых змеи в мире родом отсюда, здесь обитают одни из самых ядовитых пауков, среди которых сиднейский воронковый паук, а также агрессивные морские крокодилы, крошечные осьминоги с радужно-голубыми кольцами на теле, и акулы, считающиеся одними из самых смертоносных хищников на Земле, пишет Science Alert.

Самое смертоносное животное Австралии?

Исследователи только что назвали самое смертоносное животное в Австралии, помимо человека – это вовсе не одно из вышеперечисленных. На самом деле самое смертоносное животное Австралии даже не является аборигеном.

Согласно отчету Национальной системы коронарной информации, животное, с которым связано больше всего смертей в Австралии – это лошадь. В отчете были каталогизированы 713 случаев смерти, связанных с животными в период с 2001 по 2021 год.

Результаты указывают на то, что 31,1%, или 222 смертельных случая – произошли с лошадьми. Любопытно, что большинство из этих смертей, связанных с лошадьми, произошло в результате падения с лошади.

Любопытно, что вторая по распространенности причина смерти, связанной с животными, в Австралии также не связана с местными видами. 92 случая смерти, или 12,9% выборки, приходится на крупный рогатый скот. На третьем месте собаки, доля которых составляет 11,5%, с 82 смертельными случаями. Большинство из них – укусы, но чуть меньше половины – падения.

И лишь на четвертом месте находится местное австралийское животное. В период с 2001 по 2021 год кенгуру стали причиной 53 смертей людей – все они произошли в результате ДТП. На пятом месте змеи с 50 смертями, за ними следуют пчелы – 45 смертей, акулы – 39 смертей, и крокодилы – 25 смертей. Любопытно, что за этот период не было зафиксировано ни одного случая смерти от укуса паука. Более того, от укуса воронкового паука не умирал никто с 1981 года, когда было введено противоядие.

Самое смертоносное животное США

Согласно новому отчету о смертности от животных в США, в среднем ежегодно погибает около 267 человек. Данные указывают на то, что наибольшая доля смертей животных в США – 31% — приходится на шершней, ос и пчел. На других млекопитающих приходится 28,6% — в том числе, лошадей, крупный рогатый скот, еноты и других домашних животных. На третьем месте собаки – 26,2% смертей.

