Останнє повстання євреїв проти римлян: виявлено унікальний 1600-річний скарб монет (фото)

Археологи виявили в складній системі тунелів під Галілеєю стародавній скарб монет, які, ймовірно, були заховані під час повстання, про яке збереглося мало інформації.

Ізраїльські археологи виявили в Галілеї, історичній області на півночі Ізраїлю, 22 унікальні мідні монети. Цей скарб монет знаходився в системі тунелів, які використовували євреї як укриття за часів останнього єврейського повстання проти Римської імперії. Вік монет оцінюють у понад 1600 років. Детальне дослідження скарбу монет буде опубліковано в наступному номері журналу Israel Numismatic Research, пише Live Science.

Археологи виявили 22 мідні монети в ямі всередині комплексу тунелів глибоко під поселенням Хукок. Ці тунелі євреї використовували як укриття під час двох повстань проти Римської імперії: Великого повстання, або Першої Іудейської війни (66-73 рр. н. е.), і повстання Бар-Кохби (132-135 рр. н. е.). Але вчені з'ясували, що вік монет не збігається з часом, коли відбувалися ці події.

Як показало дослідження, на монетах зображено римських імператорів Констанція II (правив із 337 до 361 р. н. е.) і Константа I (правив із 337 до 350 р. н. е.). Ці дати вказують на те, що монети були заховані під час повстання Галла (351-352 р. н. е.). Це ще одне повстання євреїв проти Римської імперії, яке стало останнім єврейським повстанням проти римлян, кажуть археологи з Ізраїльського управління старожитностей. При цьому це повстання часто недооцінюють порівняно з двома більш відомими попередніми повстаннями.

Фото: Live Science

Повстання Галла названо на честь Констанція Галла, державного діяча, який правив східними провінціями Римської імперії за римського імператора Констанція II. Це повстання не увінчалося успіхом, і римляни спалили і зруйнували багато міст єврейського народу.

За словами археологів, виявлений скарб монет вказує на те, що навіть через сотні років після того, як були створені підземні тунелі, їх використовували повторно. Вчені припускають, що скарб монет було залишено в тунелях під час повстання Галла, про яке має дуже мало інформації.

Тунелі та підземні приміщення, відомі як схованка Хукок, давали змогу євреям ховатися і здійснювати повсякденні релігійні обряди, ховаючись від римлян, кажуть учені.

За словами археологів, схоже, люди, які створили скарб, ретельно спланували місце зберігання монет, сподіваючись забрати їх, коли загроза їхньому життю зникне. Але ніхто так і не повернувся за цими монетами, і вони пролежали в ямі понад 1600 років.

