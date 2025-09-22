Луна "кусает" Солнце: первые фотографии последнего солнечного затмения в 2025 году (фото)

В воскресенье, 21 сентября, небольшая часть жителей Земли смогла увидеть частичное солнечное затмение. Это последний раз в этом году, когда Луна закрыла собой Солнце, хотя и не полностью. В следующий раз солнечное затмение произойдёт уже в начале 2026 года, и оно также будет особенным.

Последнее солнечное затмение в 2025 году длилось примерно 4,5 часа, но его смогли увидеть всего примерно 16 миллионов человек. Частичное солнечное затмение могли наблюдать жители Новой Зеландии, восточной части Австралии, а также некоторых островов в Тихом океане. Во время затмения Луна превратила Солнце в сияющий полумесяц и астрономы из Новой Зеландии сделали фотографии этого события, пишет Space.

Каждое частичное солнечное затмение происходит во время новолуния, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, и частично закрывает собой диск нашей звезды. Таким образом Солнце приобретает форму полумесяца. Астрономы сделали потрясающие фотографии частичного солнечного затмения 21 сентября 2025 года, когда Солнце находилось низко над восточным горизонтом Новой Зеландии.

Изображение ниже было сделано во время прямой трансляции портала Time and Date почти в самом начале затмения, когда Луна начала двигаться слева направо по яркому диску нашей звезды. Члены Данидинского астрономического общества смогли сфотографировать частично закрытый диск Солнца в небе над Новой Зеландии.

Каждое частичное солнечное затмение происходит во время новолуния, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, и частично закрывает собой диск нашей звезды Фото: space.com

Следующее изображение было сделано через несколько минут после наступления пика частичного солнечного затмения, когда 70% поверхности Солнца было скрыто Луной в небе над городом Данидин в Новой Зеландии.

Изображение было сделано через несколько минут после наступления пика частичного солнечного затмения, когда 70% поверхности Солнца было скрыто Луной Фото: space.com

Ниже показана фотография Солнца во время убывающей фазы затмения, когда Луна смещалась слева направо по диску Солнца после пика этого астрономического явления. После этого силуэт Луны полностью исчез с диска Солнца и наша звезда снова стала выглядеть, как и прежде.

Фотография Солнца во время убывающей фазы затмения Фото: space.com

В следующий раз некоторые жители Земли смогут увидеть солнечное затмение только 17 февраля 2026 года. Это будет кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна также не полностью закроет собой Солнце и часть нашей звезды будет видна. Это явление смогут увидеть жители южной части Африки.

