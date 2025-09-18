Последнее солнечное затмение 2025 года: смогут ли украинцы увидеть уникальное явление

В конце месяца состоится последнее солнечное затмение 2025 года, которое сможет наблюдать менее 1% людей. Уникальное явление будет видно только в определенных регионах, и продлится оно примерно 4,5 часа.

В сентябре состоится редкое солнечное затмение, которое начнется 21 сентября. Об этом известно из ведущего мирового портала, посвященного времени и часовым поясам, Time and Date.

Солнечное затмение в сентябре: кто увидит

Уникальное явление можно будет наблюдать из Новой Зеландии, а также с узкой полосы восточного побережья Австралии, различных тихоокеанских островов и частей Антарктиды. Хотя бы частично оно будет видно на юге Австралии, из Тихого и Атлантических океанов, а также с южного полюса.

В Украине увидеть это солнечное затмение будет невозможно.

Когда будет происходить солнечное затмение

В первой точке, где будет видно затмение, его можно будет увидеть 21 сентября в 20:29:43 по Киеву. Пик уникального явления ожидается в 22:41:59, а его завершение в последней точке произойдет уже в 0:53:45 22 сентября.

Жители Новой Зеландии смогут наблюдать солнечное затмение уже на рассвете 22 сентября.

Сколько людей увидят это уникальное явление

В целом солнечное затмение в сентябре смогут наблюдать 16,6 миллионов человек — это 0.20% общего населения Земли. По крайней мере 70% частичного затмения увидят лишь 409 тысяч человек — 0,004%.

Это затмение станет последним в 2025 году, следующее состоится уже 17 февраля. Следующее же солнечное затмение, за которым можно будет наблюдать из Киева, будет 12 августа 2026 года.

