Земля и Луна кружат вокруг друг друга уже 4,5 млрд лет: смогут ли они когда-нибудь разойтись

Ежегодно Луна отдаляется от Земли со скоростью около 3,8 сантиметра в год, но сможет ли она в конце концов уйти навсегда и если да, когда это произойдет? Исследователи рассказали, что нам известно.

Наша планета и Луна кружатся вокруг друг друга с момента образования Земли – уже около 4,5 миллиарда лет. Однако орбиты этих двух тел не всегда были постоянными: Луна удаляется от нас, а это значит, что однажды в далеком будущем человечество посмотрит вверх и не сможет наблюдать полное солнечное затмение, пишет IFLScience.

С какой скоростью Луна удаляется от Земли?

Эксперимент по лазерной локации Луны у нас есть невероятно точное представление о том, с какой скоростью Луна удаляется от нас. В 60-х и 70-х годах миссии "Аполлон" размещали отражатели на поверхности спутника Земли, направляя лазеры на отражатель и измеряя время, необходимое для отражения обратно на Землю. В результате ученые смогли определить расстояние между двумя точками с точностью до 3 сантиметров.

Повторные эксперименты показали, что сегодня Луна удаляется от нашей планеты со скоростью около 3,8 сантиметра в год. Но так было не всегда: если взять текущую скорость удаления и спроецировать ее назад, Луна столкнулась с Землей около 1,5 миллиарда лет назад, что выглядит странно, учитывая, что спутник Земли на 3 миллиарда лет старше нашей планеты.

Вместо этого ученые рассмотрели другие свидетельства, такие как слои, залегающие в породах и кораллах, способные дать оценку продолжительности земных суток и расстояния до Луны в разные моменты истории. Более того, ученые также могут давать прогнозы относительно того, как события будут развиваться дальше. Предполагается, что в конце концов человечество больше не увидит полного солнечного затмения.

Солнечное затмение исчезнет навсегда

Еще в 2017 году ученый-луновед из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Ричарда Вондрака заявил о том, что со временем человечество и частота полных солнечных затмений будут уменьшаться. Предполагается, что примерно через 600 миллионов лет Земля в последний раз увидит полное солнечное затмение.

К слову, тот факт, что сегодня Луна полностью затмевает Солнца – не более, чем счастливая случайность. Солнце и Луна выглядят на небе примерно одинакового размера, поскольку Солнце находится примерно в 400 раз дальше от Земли, чем Луна, и примерно в 400 раз больше в диаметре. Четыре миллиарда лет назад, до того, как Луна перешла на свою нынешнюю орбиту, она казалась бы на небе примерно в три раза больше, чем сейчас.

Луна продолжит дрейфовать, становясь все меньше и меньше на небе, но она никогда не освободится от нашей орбите. Дело в том, что Солнце станет красным гигантом и поглотит нашу планету еще до того, как мы окончательно освободимся от влияния Луны.

