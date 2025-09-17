Земля і Місяць кружляють навколо одне одного вже 4,5 млрд років: чи зможуть вони коли-небудь розійтися

Щорічно Місяць віддаляється від Землі зі швидкістю близько 3,8 сантиметра на рік, але чи зможе він врешті-решт піти назавжди і якщо так, коли це станеться? Дослідники розповіли, що нам відомо.

Наша планета і Місяць кружляють довкола одне одного з моменту утворення Землі — вже близько 4,5 мільярда років. Однак орбіти цих двох тіл не завжди були постійними: Місяць віддаляється від нас, а це означає, що одного разу в далекому майбутньому людство подивиться вгору і не зможе спостерігати повне сонячне затемнення, пише IFLScience.

З якою швидкістю Місяць віддаляється від Землі?

Експеримент із лазерної локації Місяця у нас є неймовірно точне уявлення про те, з якою швидкістю Місяць віддаляється від нас. У 60-х і 70-х роках місії "Аполлон" розміщували відбивачі на поверхні супутника Землі, направляючи лазери на відбивач і вимірюючи час, необхідний для відбиття назад на Землю. У результаті вчені змогли визначити відстань між двома точками з точністю до 3 сантиметрів.

Повторні експерименти показали, що сьогодні Місяць віддаляється від нашої планети зі швидкістю близько 3,8 сантиметра на рік. Але так було не завжди: якщо взяти поточну швидкість віддалення і спроєктувати її назад, Місяць зіткнувся із Землею близько 1,5 мільярда років тому, що має дивний вигляд, з огляду на те, що супутник Землі на 3 мільярди років старший за нашу планету.

Замість цього вчені розглянули інші свідоцтва, такі як шари, що залягають у породах і коралах, здатні дати оцінку тривалості земної доби та відстані до Місяця в різні моменти історії. Ба більше, вчені також можуть давати прогнози щодо того, як події розвиватимуться далі. Передбачається, що врешті-решт людство більше не побачить повного сонячного затемнення.

Сонячне затемнення зникне назавжди

Ще 2017 року вчений-місяцезнавець із Центру космічних польотів імені Годдарда NASA Річарда Вондрака заявив про те, що з часом людство і частота повних сонячних затемнень зменшуватимуться. Передбачається, що приблизно через 600 мільйонів років Земля востаннє побачить повне сонячне затемнення.

До слова, той факт, що сьогодні Місяць повністю затьмарює Сонце — не більше, ніж щаслива випадковість. Сонце і Місяць виглядають на небі приблизно однакового розміру, оскільки Сонце розташоване приблизно в 400 разів далі від Землі, ніж Місяць, і приблизно в 400 разів більше в діаметрі. Чотири мільярди років тому, до того, як Місяць перейшов на свою нинішню орбіту, він здавався б на небі приблизно втричі більшим, ніж зараз.

Місяць продовжить дрейфувати, стаючи все меншим і меншим на небі, але він ніколи не звільниться від нашої орбіти. Річ у тім, що Сонце стане червоним гігантом і поглине нашу планету ще до того, як ми остаточно звільнимося від впливу Місяця.

