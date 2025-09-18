Останнє сонячне затемнення 2025 року: чи зможуть українці побачити унікальне явище

Наприкінці місяця відбудеться останнє сонячне затемнення 2025 року, яке зможе спостерігати менш як 1% людей. Унікальне явище буде видно лише в певних регіонах, і триватиме воно приблизно 4,5 години.

У вересні відбудеться рідкісне сонячне затемнення, яке почнеться 21 вересня. Про це відомо з провідного світового порталу, присвяченого часу та часовим поясам, Time and Date.

Сонячне затемнення у вересні: хто побачить

Унікальне явище можна буде спостерігати з Нової Зеландії, а також з вузької смуги східного узбережжя Австралії, різних тихоокеанських островів і частин Антарктиди. Хоча б частково його буде видно на півдні Австралії, з Тихого й Атлантичних океанів, а також з південного полюса.

В Україні побачити це сонячне затемнення буде неможливо.

Коли відбуватиметься сонячне затемнення

У першій точці, де буде видно затемнення, його можна буде побачити 21 вересня 20:29:43 за Києвом. Пік унікального явища очікується о 22:41:59, а його завершення в останній точці відбудеться вже о 0:53:45 22 вересня.

Жителі Нової Зеландії зможуть спостерігати сонячне затемнення вже на світанку 22 вересня.

Скільки людей побачать це унікальне явище

Загалом сонячне затемнення у вересні зможуть спостерігати 16,6 мільйонів людей — це 0.20% загального населення Землі. Принаймні 70% часткового затемнення побачать лише 409 тисяч осіб — 0,004%.

Це затемнення стане останнім у 2025 році, наступне відбудеться вже 17 лютого. Наступне ж сонячне затемнення, за яким можна буде спостерігати з Києва, буде 12 серпня 2026 року.

