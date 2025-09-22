У Китаї побудували підземну сферу за $300 мільйонів для виявлення примарних частинок (фото)

На глибині 700 метрів у Китаї побудували величезний нейтринний детектор, який має допомогти розкрити деякі таємниці Всесвіту.

У Китаї побудували підземну обсерваторію, мета якої полягає у виявленні нейтрино. Це частинки, які мають надзвичайно малу масу і не мають електричного заряду. Через те, що ці нейтрино складно виявити їх називають примарними частинками. Завдання підземної нейтринної обсерваторії Цзянмень або JUNO полягає у виявленні цих частинок і визначенні їхніх властивостей. Фізики знають про існування нейтрино вже майже століття, але вони все ще не повністю розуміють їхню природу. Вчені сподіваються, що підземна обсерваторія вартістю 300 мільйонів доларів допоможе розкрити деякі таємниці Всесвіту за допомогою виявлених нейтрино, пише Daily Mail.

Нейтрино є найпоширенішими елементарними частинками у Всесвіті. Трильйони таких частинок щосекунди пролітають крізь наші тіла, не взаємодіючи з нами. На жаль, нейтрино практично ні з чим не взаємодіють, що робить їхнє вивчення неймовірно складним.

Нейтрино з'явилися ще за часів Великого вибуху 13,8 мільярдів років тому. Їх випускають зірки, такі як Сонце, а також вони виникають, коли атоми стикаються в прискорювачі частинок, і є продуктом ядерних реакцій на АЕС.

Фізики не можуть виявити нейтрино, які літають самі по собі. Натомість науковці вимірюють, що відбувається під час зіткнення нейтрино з іншими частинками. Нейтрино стикаються з іншими частинками вкрай рідко, тому, щоб збільшити шанси зафіксувати зіткнення, китайські фізики створили новий нейтринний детектор, який називається підземна нейтринна обсерваторія Цзянмень або JUNO.

Створення детектора зайняло понад дев'ять років. Він розташований на глибині 700 метрів під землею і таким чином захищений від космічних променів і радіації, які можуть вплинути на його здатність виявляти нейтрино.

Сфероподібна конструкція заповнена рідиною, що випромінює світло при проходженні нейтрино. Ці частинки будуть надходити в детектор з двох прилеглих АЕС. Сфера укладена в захисний циліндр, що містить 45 000 тонн чистої води. Нейтрино будуть стикатися з протонами в детекторі, випускаючи крихітні спалахи світла.

За допомогою детектора фізики хочуть розібратися в деяких таємницях Всесвіту. Відомо, що нейтрино має три види і під час переміщення частинок ці три види, три типи нейтрино можуть перетворюватися з одного в інший. Якщо точно визначити, який із цих видів нейтрино є найважчим, то це дасть змогу зрозуміти, які процеси відбувалися в найперші години після Великого вибуху. Таким чином можна буде поліпшити стандартну модель фізики елементарних частинок і краще зрозуміти, як розвивався і розширювався Всесвіт на самому початку свого існування.

За словами китайських фізиків, знадобиться приблизно шість років, щоб отримати необхідні 100 000 спалахів світла, які дадуть змогу отримати статистично значущі результати.

Також фізики за допомогою виявлених нейтрино і розгадки таємниці їхньої природи сподіваються з'ясувати, чому Всесвіт здебільшого складається з матерії, в той час як її протилежність, антиматерія, значною мірою зникла.

