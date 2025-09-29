Эта карликовая планета в Солнечной системе удивила ученых: возможно, нашли атмосферу (фото)

Карликовая планета Макемаке теперь является вторым подобным объектом за пределами орбиты Нептуна, у которого подтверждено наличие газа.

Астрономы обнаружили газообразный метан на карликовой планете Макемаке, что указывает на то, что этот ледяной мир является динамичным. Ученые сделали важное открытие с помощью космического телескопа Уэбб. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

Карликовая планета Макемаке находится за орбитой Плутона в поясе Койпера. Это регион космоса на краю Солнечной системы, наполненный миллионами ледяных объектов, где также находится и карликовая планета Плутон. Макемаке является одним из самых больших и самых ярких миров в поясе Койпера диаметром примерно 1430 км, что на 30% меньше диаметра Плутона. Ученые обнаружили наличие газообразного метана на Макемаке и таким образом этот ледяной мир стал лишь вторым после Плутона транснептуновым объектом, у которого обнаружен газ.

По словам ученых, это открытие показывает, что Макемаке является не неактивным миром на краю Солнечной системы, а динамичной карликовой планетой, где происходит эволюция метанового льда.

Астрономы считают, что наличие газообразного метана может быть связано либо с наличием атмосферы у Макемаке, либо с кратковременной активностью, подобной той, что можно увидеть на кометах, когда на них происходит извержение летучих веществ.

Карликовая планета Макемаке. Фотография телескопа Хаббл Фото: NASA

Если у Макемаке есть атмосфера, то она является сильно разреженной, считают ученые. Если атмосфера существует, то как показывает моделирование, атмосферное давление на поверхности карликовой планеты примерно в 100 миллиардов раз ниже, чем на Земле.

С другой стороны, газообразный метан может вырываться с поверхности далекого мира в виде шлейфов, а значит газообразная оболочка не является постоянным явлением. Как показывает моделирование, в этом случае метан может выходить со скоростью в несколько сотен килограммов в секунду. Такая активность сопоставима со скоростью выброса водяных струй из подземного океана на спутнике Сатурна под названием Энцелад.

Астрономы хотят провести новое наблюдение за карликовой планетой с помощью космического телескопа Уэбб, чтобы определить, связан ли газообразный метан с существованием атмосферы или же это периодические выбросы с ледяной поверхности.

Прошлые исследования показали, что у Макемаке нет атмосферы, но теперь ученые говорят, что нельзя исключать такой возможности.

