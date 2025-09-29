Загадкові кола на Венері, схожі на корони: вчені змогли пояснити їхнє походження (фото)

Автори дослідження запропонували нове пояснення величезних геологічних структур на поверхні планети, яка є певною мірою близнюком Землі.

Поверхня Венери вкрита круглими, схожими на корони утвореннями, відомими як корони. Вони мають діаметр у сотні кілометрів. Але джерело їхнього походження досі невідоме. Вчені запропонували нове пояснення цим загадковим геологічним структурам. Дослідження, опубліковане в журналі PNAS, припускає, що "скляна стеля" в мантії Венери утримує тепло і переміщує повільні потоки гарячої породи, які можуть призвести до утворення корон на поверхні Венери, пише Space.

Венера — це найближча до нас планета, яку іноді називають близнюком Землі. Обидві планети мають схожі розміри та щільність, а також перебувають на майже однаковій відстані від Сонця. Але через дуже щільну атмосферу, яка заповнена парниковими газами, Венера звільниться найспекотнішою планетою Сонячної системи. Вона спекотніша навіть за Меркурій, який розташований найближче до Сонця.

Поверхня Венери і Землі показує, що дві планети мали різну еволюцію, що призвело до створення абсолютно різних світів. Наприклад, на Венері існують унікальні для цієї планети круглі геологічні утворення, відомі як корони. Вченим відомі сотні корон на Венері, які відрізняються за розміром і характеристиками. Але їхнє походження залишається загадкою з огляду на те, що на Венері, на відміну від Землі, не відбувається тектоніки плит, тобто кора на Венері є єдиною плитою і немає жодних рухів, які б змінювали поверхню планети.

Учені пов'язують утворення великих корон на Венері, діаметром понад 500 кілометрів, із мантійними плюмами та рухами породи всередині кори. Але походження менших корон, діаметром приблизно 200 кілометрів, вчені пояснюють підйомом з мантії невеликих згустків гарячої породи.

Корони, позначені темно-зеленим кольором, на поверхні Венери серед більших і вищих височин, позначених помаранчевим кольором Фото: space.com

Холодний матеріал, який опускається з поверхні, і гарячий матеріал, який піднімається з мантії, стикаються з бар'єром на глибині близько 600 км. Цей бар'єр учені назвали "скляною стелею". Більшість гарячих мантійних плюмів не мають великої енергії і не можуть пробити бар'єр. Тому вони відхиляються і поширюються під ним у сторони. Тільки найбільші мантійні плюми можуть проникнути на поверхню Венери, де створюють величезні вулканічні структури. Матеріал, який перебуває під бар'єром, зберігає тепло, але не плавиться, тому він діє як прихований резервуар тепла в мантії.

За допомогою моделювання вчені з'ясували, що після того, як частина гарячої породи блокується, з більш дрібного шару до поверхні можуть підніматися ще більш дрібні згустки породи. Ці згустки можуть утворювати численні й дрібніші корони, розкидані по поверхні планети.

Згустки з основи кори Венери охолоджуються і стають щільнішими, і в кінцевому підсумку занурюються в більш гарячу мантію. Ця подія запускає ланцюгову реакцію, яка піднімає кілька нових згустків гарячої породи. У міру того, як ці вторинні мантійні плюми піднімаються, плавляться і в кінцевому підсумку знову занурюються, взаємодіючи з мантією Венери, вони можуть утворювати різноманітні корони.

За словами вчених, потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити це припущення. Це допоможе точніше зрозуміти, як тепло і рух у надрах Венери формують корони.

