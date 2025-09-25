Біля Венери знаходиться велика "невидима" загроза для Землі: що виявили вчені

За словами вчених, біля Венери існує велика популяція потенційно небезпечних астероїдів, які можуть врізатися в нашу планету. На жаль, виявити багато з цих астероїдів неймовірно складно і це велика проблема.

Астрономи виявили нову потенційну загрозу для Землі з космосу: астероїди, які обертаються по тій самій орбіті навколо Сонця, що й Венера. Багато з цих астероїдів, ймовірно, мають нестабільну орбіту і можуть врізатися в нашу планету. Поки що астрономи виявили лише кілька таких астероїдів, але з огляду на складність їх виявлення, їх має бути більше. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише IFLScience.

За словами вчених, на одній орбіті з Венерою навколо Сонця обертаються потенційно небезпечні для Землі астероїди, які поки що не можна виявити за допомогою сучасних телескопів. Поки що вони залишаються невидимими, але в майбутньому можуть врізатися в нашу планету.

Ці астероїди залишаються невидимими, адже астрономи не можуть їх побачити повністю освітленими Сонцем через їхнє положення в космосі. Тобто вони занадто тьмяні. Попри це астрономи виявили 20 астероїдів, які обертаються навколо Сонця по тій самій орбіті, що й Венера. Але вчені вважають, що їх набагато більше, просто їх неймовірно складно виявити.

Дослідження показує, що венеріанські астероїди мають вкрай нестабільну орбіту і мають високий ексцентриситет. Це параметр, що вимірює наскільки витягнута орбіта відносно ідеального кола. Його значення варіюється від 0, що відповідає круговій орбіті, до 1, що відповідає сильно еліптичній орбіті. Наприклад, ексцентриситет орбіти Землі становить приблизно 0,017, що робить її майже круговою.

19 із 20 виявлених астероїдів Венери мають ексцентриситет орбіти понад 0,38. Цього достатньо, щоб астроїди досягли орбіти Землі. Тобто це каміння може переміщатися далі, ніж перебуває Венера і потенційно врізатися в нашу планету або Меркурій. За іронією долі, єдиною планетою, на яку вони не можуть упасти, є Венера.

Нестабільна орбіта астероїдів передбачає, що вони в середньому кожні 12 000 років змінюють свою орбітальну конфігурацію. Це означає, що в один період часу вони перебувають на безпечній відстані від Землі, в інший — знаходяться занадто близько до нас. У цей період астероїди можуть перебувати на дуже близькій відстані, навіть ближче, ніж Місяць.

Астрономи кажуть, що будь-який потенційно небезпечний венеріанський астероїд наразі може перебувати на орбіті, що знаходиться глибоко всередині орбіти Землі навколо Сонця. Раптова зміна його орбіти може призвести до зіткнення з нашою планетою в майбутньому.

Наразі принаймні три з 20 відомих астероїдів мають орбіти, які можуть наблизити їх до Землі вп'ятеро ближче, ніж розташований Місяць. Можливо, багато інших "невидимих" астероїдів у майбутньому зроблять те саме.

Більшість венеріанських астероїдів занадто маленькі, щоб завдати значної шкоди Землі. Вони взагалі її можуть не завдати. Але вчені вважають, що біля Венери знаходяться астероїди діаметром близько 300 метрів. Удар такого астероїда може створити кратер діаметром від 3 до 4,5 кілометрів. При цьому під час удару може виділитися енергія на рівні сотень мегатонн у тротиловому еквіваленті. Падіння такого астероїда в густонаселеному районі призведе до масштабних руйнувань, кажуть учені.

