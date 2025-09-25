NASA знищить Міжнародну космічну станцію 2030 року: що буде на орбіті після цього

З листопада 2000 року NASA і міжнародні партнери космічного агентства США забезпечують постійну присутність людини на низькій навколоземній орбіті. Але через 5 років МКС буде знищено. Але це не кінець історії досліджень на низькій навколоземній орбіті.

Міжнародна космічна станція (МКС) є одним із найдивовижніших досягнень людства і гарним прикладом співробітництва в космічній сфері між США, Європою, Канадою, Японією і Росією. Але всьому хорошому приходить кінець. У 2030 році МКС буде спущена з орбіти за допомогою космічного корабля компанії SpaceX. У підсумку більша частина станції згорить в атмосфері, а частина уламків впаде у віддалений регіон Тихого океану. Але на цьому присутність людини на низькій навколоземній орбіті не повинна закінчитися і NASA робить все необхідне для цього, пише ScienceAlert.

З моменту запуску перших компонентів МКС у 1998 році на станції було реалізовано значні дослідницькі проєкти в таких галузях, як матеріалознавство, біотехнології, астрономія та астрофізика, а також науки про Землю. Загалом на борту МКС було проведено понад 4000 експериментів в унікальних умовах дуже низької гравітації, екстремальних температур і підвищеної радіації. Ці дослідження поліпшили розуміння вченими широкого спектра важливих фізичних, хімічних і біологічних процесів.

Але після того, як МКС буде знищено, NASA і партнери не відмовляються від свого форпосту на низькій навколоземній орбіті. Замість цього мають бути створені нові дослідницькі лабораторії в космосі на висоті приблизно 400 км над поверхнею Землі.

Наприкінці 2021 року NASA оголосило конкурс на створення приватними компаніями комерційних орбітальних станцій. NASA інвестувало понад 400 мільйонів доларів у стимулювання розроблення космічних станцій, які мають бути введені в експлуатацію ще до того, як МКС буде знищено.

Міжнародна космічна станція (МКС) є одним із найдивовижніших досягнень людства Фото: NASA

У вересні 2025 року NASA оголосило про другий етап конкурсу зі створення комерційних космічних станцій. Обрані компанії отримають фінансування для демонстрації роботи своїх станцій, де зможуть перебувати чотири астронавти протягом щонайменше 30 днів.

У найближчому майбутньому NASA має обрати компанії, яким NASA допоможе запустити свої станції на орбіту. Після цього космічне агентство США і партнери укладуть комерційну угоду на використання цих станцій у наукових цілях. Яка компанія доб'ється успіху і в які терміни, поки невідомо.

Якщо ж нові станції не будуть запущені до 2030 року, то після знищення МКС на орбіті залишиться єдина космічна станція — "Тяньгун". Це китайський орбітальний форпост, який працює вже майже 4 роки.

Космічна станція "Тяньгун" Фото: Live Science

