NASA уничтожит Международную космическую станцию в 2030 году: что будет на орбите после этого

С ноября 2000 года NASA и международные партнеры космического агентства США обеспечивают постоянное присутствие человека на низкой околоземной орбите. Но через 5 лет МКС будет уничтожена. Но это не конец истории исследований на низкой околоземной орбите.

Международная космическая станция (МКС) является одним из самых удивительных достижений человечества и хорошим примером сотрудничества в космической сфере между США, Европой, Канадой, Японией и Россией. Но всему хорошему приходит конец. В 2030 году МКС будет спущена с орбиты с помощью космического корабля компании SpaceX. В итоге большая часть станции сгорит в атмосфере, а часть обломков упадет в отдаленный регион Тихого океана. Но на этом присутствие человека на низкой околоземной орбите не должно закончиться и NASA делает все необходимое для этого, пишет ScienceAlert.

С момента запуска первых компонентов МКС в 1998 году на станции были реализованы значительные исследовательские проекты в таких областях, как материаловедение, биотехнологии, астрономия и астрофизика, а также науки о Земле. В общей сложности на борту МКС было проведено более 4000 экспериментов в уникальных условиях очень низкой гравитации, экстремальных температур и повышенной радиации. Эти исследования улучшили понимание учеными широкого спектра важных физических, химических и биологических процессов.

Но после того, как МКС будет уничтожена, NASA и партнеры не отказываются от своего форпоста на низкой околоземной орбите. Вместо этого должны быть созданы новые исследовательские лаборатории в космосе на высоте примерно 400 км над поверхностью Земли.

В конце 2021 года NASA объявило конкурс на создание частными компаниями коммерческих орбитальных станций. NASA инвестировало более 400 миллионов долларов в стимулирование разработки космических станций, которые должны быть введены в эксплуатацию еще до того, как МКС будет уничтожена.

Международная космическая станция (МКС) является одним из самых удивительных достижений человечества Фото: NASA

В сентябре 2025 года NASA объявило о втором этапе конкурса по созданию коммерческих космических станций. Выбранные компании получат финансирование для демонстрации работы своих станций, где смогут находится четыре астронавта в течение как минимум 30 дней.

В ближайшем будущем NASA должно выбрать компании, которым NASA поможет запустить свои станции на орбиту. После этого космическое агентство США и партнеры заключат коммерческое соглашение на использование этих станций в научных целях. Какая компания добьется успеха и в какие сроки, пока неизвестно.

Если же новые станции не будут запущены до 2030 года, то после уничтожения МКС на орбите останется единственная космическая станция – "Тяньгун". Это китайский орбитальный форпост, который работает уже почти 4 года.

Космическая станция "Тяньгун" Фото: Live Science

