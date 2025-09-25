Телескоп Уэбб открыл неизвестные космические объекты: они похожи на маленькие красные точки

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили необычную версию “маленьких красных точек” в ранней Вселенной.

Астрономы обнаружили новый космический объект, который может помочь раскрыть тайну так называемых "маленьких красных точек", которые ранее были обнаружены с помощью космического телескопа Уэбб в ранней Вселенной. Исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, предполагает, что "маленькие красные точки" могут быть совершенно новым типом космических объектов, получивших название черные дыры-звезды. Такие объекты представляет собой черную дыру, которая так быстро поглощает материю, что заставляет очень ярко светиться окружающий ее плотный газовый кокон. Таким образом черная дыра становится похожей на звезду, пишет Live Science.

Ранее астрономы предполагали, что "маленькие красные точки" представляют собой либо массивные галактики, либо сверхмассивные черные дыры с активным поглощением материи. Пока не ясно, что это на самом деле, ведь эти объекты могут быть просто этапом роста галактик или черных дыр.

Сейчас одни ученые считают, что "маленькие красные точки" являются чрезвычайно массивными, но компактными галактиками с большой концентрацией звезд в их ядрах. Предполагается, что в этих галактиках происходят неизвестные физические процессы. Другие ученые считают, что в центрах этих галактик находятся черные дыры, которые являются слишком массивными по сравнению с массой звезд их галактик.

Так выглядят "маленькие красные точки" на фотографии телескопа Уэбб Фото: NASA

Также есть предположение, что "маленькие красные точки" галактиками с активными ядрами, которые создают массивные черные дыры в их центре. Но эти галактики имеют ядро, которое не похоже на другой тип активного галактического ядра, известного как квазар.

Авторы нового исследования изучили одну необычную "маленькую красную точку", которая существовала через 1,8 млрд лет после Большого взрыва. Это значит, что свет от нее шел к нам более 12 млрд лет.

В свете этого объекта астрономы обнаружили резкий скачок яркости. Его нельзя объяснить наличием массивных галактик или типичных активных ядер галактик. Поэтому ученые назвали этот объект экстремальной версией "маленькой красной точки".

Так может выглядеть черная дыра-звезда Фото: Live Science

Ученые считают, что возможно, это совершенно новый тип космических объектов, который получил название черная дыра-звезда. По слова астрономов, эти объекты представляют собой черные дыры, очень быстро поглощающие материю, окруженные очень плотной газовой оболочкой. Когда черные дыры поглощают материю, они накапливают вокруг себя много вещества, которое нагревается и излучает очень много света. Поэтому данный объект начинает светиться как звезда и становиться похож на звезду.

Ученые считают, что другие "маленькие красные точки" могут иметь те же характеристики, что и изученный необычный объект. Для проверки этой теории потребуется больше наблюдений.

Если "маленькие красные точки" действительно являются черными дырами-звездами, это может решить еще одну загадку. Если черные дыры-звезды могут расти с чрезвычайно высокой скоростью, это может объяснить появление сверхмассивных черных дыр на очень ранних этапах истории Вселенной.

Но пока что настоящая природа "маленьких красных точек" остается загадкой. Если во Вселенной будет обнаружено больше черных дыр в плотных газовых коконах, астрономы смогут выяснить, являются ли "маленькие красные точки" действительно черными дырами-звездами или же это фаза роста массивной черной дыры или просто этап эволюции галактики.

