Телескоп Вебб відкрив невідомі космічні об'єкти: вони схожі на маленькі червоні крапки

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи виявили незвичайну версію "маленьких червоних точок" у ранньому Всесвіті.

Астрономи виявили новий космічний об'єкт, який може допомогти розкрити таємницю так званих "маленьких червоних крапок", які раніше були виявлені за допомогою космічного телескопа Вебб у ранньому Всесвіті. Дослідження, опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysics, припускає, що "маленькі червоні крапки" можуть бути абсолютно новим типом космічних об'єктів, які отримали назву чорні діри-зірки. Такі об'єкти являють собою чорну діру, яка так швидко поглинає матерію, що змушує дуже яскраво світитися щільний газовий кокон, який її оточує. Таким чином чорна діра стає схожою на зірку, пише Live Science.

Раніше астрономи припускали, що "маленькі червоні точки" являють собою або масивні галактики, або надмасивні чорні діри з активним поглинанням матерії. Поки не зрозуміло, що це насправді, адже ці об'єкти можуть бути просто етапом зростання галактик або чорних дір.

Наразі одні вчені вважають, що "маленькі червоні точки" є надзвичайно масивними, але компактними галактиками з великою концентрацією зірок у їхніх ядрах. Передбачається, що в цих галактиках відбуваються невідомі фізичні процеси. Інші вчені вважають, що в центрах цих галактик знаходяться чорні діри, які є надто масивними порівняно з масою зірок їхніх галактик.

Так виглядають "маленькі червоні точки" на фотографії телескопа Вебб Фото: NASA

Також є припущення, що "маленькі червоні точки" є галактиками з активними ядрами, які створюють масивні чорні діри в їхньому центрі. Але ці галактики мають ядро, яке не схоже на інший тип активного галактичного ядра, відомого як квазар.

Автори нового дослідження вивчили одну незвичайну "маленьку червону точку", яка існувала через 1,8 млрд років після Великого вибуху. Це означає, що світло від неї йшло до нас понад 12 млрд років.

У світлі цього об'єкта астрономи виявили різкий стрибок яскравості. Його не можна пояснити наявністю масивних галактик або типових активних ядер галактик. Тому вчені назвали цей об'єкт екстремальною версією "маленької червоної точки".

Так може виглядати чорна діра-зірка Фото: Live Science

Вчені вважають, що можливо, це абсолютно новий тип космічних об'єктів, який отримав назву чорна діра-зірка. За словами астрономів, ці об'єкти являють собою чорні діри, які дуже швидко поглинають матерію, оточені дуже щільною газовою оболонкою. Коли чорні діри поглинають матерію, вони накопичують навколо себе багато речовини, яка нагрівається і випромінює дуже багато світла. Тому цей об'єкт починає світитися як зірка і стає схожим на зірку.

Вчені вважають, що інші "маленькі червоні крапки" можуть мати ті самі характеристики, що й вивчений незвичайний об'єкт. Для перевірки цієї теорії потрібно більше спостережень.

Якщо "маленькі червоні крапки" дійсно є чорними дірами-зірками, це може вирішити ще одну загадку. Якщо чорні діри-зірки можуть рости з надзвичайно високою швидкістю, це може пояснити появу надмасивних чорних дір на дуже ранніх етапах історії Всесвіту.

Але поки що справжня природа "маленьких червоних точок" залишається загадкою. Якщо у Всесвіті буде виявлено більше чорних дір у щільних газових коконах, астрономи зможуть з'ясувати, чи є "маленькі червоні крапки" справді чорними дірами-зірками, чи це фаза зростання масивної чорної діри або просто етап еволюції галактики.

