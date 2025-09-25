Найближча інопланетна цивілізація може перебувати на відстані 33 000 світлових років від нас

Автори нового дослідження дійшли висновку, що умови, необхідні для існування розумного позаземного життя, можуть зустрічатися набагато рідше, ніж передбачалося.

Дослідження вчених з Австрійської академії наук показує, що найближча до нас технологічно розвинена позаземна цивілізація в нашій галактиці Чумацький Шлях може перебувати на відстані 33 000 світлових років від нас. При цьому ця цивілізація повинна існувати не менше 280 000 років, а можливо, і мільйони років, щоб існувати одночасно з нами. При цьому вчені дійшли висновку, що планети з достатньою кількістю вуглекислого газу і кисню можуть зробити розвинені цивілізації, подібні до нашої, вкрай рідкісними в Чумацькому Шляху, пише Space.

Для існування розумних інопланетян потрібні певні умови

Згідно з дослідженням, для того, щоб біосфера на планеті зберігалася досить довго для розвитку складного життя і появи розвиненої цивілізації, планета, схожа на Землю, має відповідати певним параметрам.

На такій планеті має бути достатньо вуглекислого газу для підтримання фотосинтезу і запобігання витоку атмосферних газів у космос. При цьому вуглекислого газу не повинно бути занадто багато, щоб атмосфера не стала токсичною або не створювала парниковий ефект. Рух літосферних плит регулює кількість вуглекислого газу в атмосфері в рамках вуглецево-силікатного циклу, тому для населеної планети такий рух необхідний.

І все ж у якийсь момент з атмосфери буде вилучено достатньо вуглекислого газу, щоб фотосинтез припинився. Вчені вважають, що на Землі це станеться приблизно через 200 мільйонів — 1 мільярд років.

В атмосфері Землі переважають азот (78%) і кисень (21%), але вона також має і трохи вуглекислого газу (0,042%). Учені з'ясували, що якщо в атмосфері планети міститься 10% вуглекислого газу, то її біосфера могла б підтримуватися протягом 4,2 млрд років. За 1% вуглекислого газу біосфера підтримуватиметься максимум 3,1 млрд років.

Для того, щоб на планеті з'явилася технологічно розвинена цивілізація, атмосфера повинна мати багато азоту і кисню. Учені вважають, що кисню має бути не менше 18%. Ця кількість необхідна не тільки для нормального існування життя, а й для розвитку технологій. Якщо кисню на планеті менше, то це може завадити використанню вогню для обробки металів, а отже технологічний розвиток неможливий, вважають учені.

Дослідники створила моделі для порівняння тривалості життя біосфер із різним складом атмосфери з часом, який може знадобитися позаземним цивілізаціям для розвитку. На Землі для цього знадобилося 4,5 млрд років. Що довше існує позаземна цивілізація, то більша ймовірність того, що вона може існувати одночасно з нами.

Ми перебуваємо на відстані 27 000 світлових років від центру галактики, а це значить, що найближча позаземна цивілізація може перебувати по інший бік Чумацького Шляху Фото: Titan

Де можуть перебувати розумні інопланетяни?

Учені дійшли висновку, що технологічно розвинений вид, який живе на планеті з 10-відсотковим вмістом вуглекислого газу, має проіснувати щонайменше 280 000 років, щоб у Чумацькому шляху одночасно з нами існувала хоча б одна інша цивілізація. Щоб десять цивілізацій існували одночасно з нашою, середня тривалість їхнього життя має перевищувати 10 мільйонів років. Це означає, що якщо ми виявимо позаземний розум, він майже напевно буде набагато старшим за людство.

При цьому вчені вважають, що найближча розвинена позаземна цивілізація може існувати на відстані 33 000 світлових років від нас. Ми перебуваємо на відстані 27 000 світлових років від центру галактики, а це значить, що найближча позаземна цивілізація може перебувати по інший бік Чумацького Шляху.

За словами вчених, вони дійшли висновку, що ймовірність того, що ми співіснуємо з іншою розумною цивілізацією в Чумацькому Шляху, вкрай мала. Попри це вчені закликають продовжувати пошуки розумних інопланетян, незважаючи на те, що будь-який інший розвинений вид може бути дуже рідкісним явищем у Чумацькому Шляху.

Автори дослідження кажуть, що якщо пошук розумних інопланетян нічого не дасть, то це підвищить ймовірність їхньої теорії, якщо ж буде виявлено позаземну цивілізацію, то це стане одним із найбільших наукових проривів в історії. Адже люди з'ясують, що вони не самотні у Всесвіті.

