Ближайшая инопланетная цивилизация может находиться на расстоянии 33 000 световых лет от нас

Авторы нового исследования пришли к выводу, что условия, необходимые для существования разумной внеземной жизни, могут встречаться намного реже, чем предполагалось.

Related video

Исследование ученых из Австрийской академии наук показывает, что ближайшая к нам технологически развитая внеземная цивилизация в нашей галактике Млечный Путь может находиться на расстоянии 33 000 световых лет от нас. При этом данная цивилизация должна существовать не менее 280 000 лет, а возможно, и миллионы лет, чтобы существовать одновременно с нами. При этом ученые пришли к выводу, что планеты с достаточным количеством углекислого газа и кислорода могут сделать развитые цивилизации, подобные нашей, крайне редкими в Млечном Пути, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Для существования разумных инопланетян нужны определенные условия

Согласно исследованию, для того, чтобы биосфера на планете сохранялась достаточно долго для развития сложной жизни и появления развитой цивилизации, планета, похожая на Землю, должна соответствовать определенным параметрам.

На такой планете должно быть достаточно углекислого газа для поддержания фотосинтеза и предотвращения утечки атмосферных газов в космос. При этом углекислого газа не должно быть слишком много, чтобы атмосфера не стала токсичной или не создавала парниковый эффект. Движение литосферных плит регулирует количество углекислого газа в атмосфере в рамках углеродно-силикатного цикла, поэтому для обитаемой планеты такое движение необходимо.

И все же в какой-то момент из атмосферы будет извлечено достаточно углекислого газа, чтобы фотосинтез прекратился. Ученые считают, что на Земле это произойдет примерно через 200 миллионов – 1 миллиард лет.

В атмосфере Земли преобладают азот (78%) и кислород (21%), но она также есть и немного углекислого газа (0,042%). Ученые выяснили, что если в атмосфере планеты содержится 10% углекислого газа, то ее биосфера могла бы поддерживаться в течение 4,2 млрд лет. При 1% углекислого газа биосфера будет поддерживаться максимум 3,1 млрд лет.

Для того, чтобы на планете появилась технологически развитая цивилизация атмосфера должна иметь много азота и кислорода. Ученые считают, что кислорода должно быть не менее 18%. Это количество необходимо не только для нормального существования жизни, но и для развития технологий. Если кислорода на планете меньше, то это может помешать использованию огня для обработки металлов, а значит технологическое развитие невозможно, считают ученые.

Исследователи создала модели для сравнения продолжительности жизни биосфер с различным составом атмосферы со временем, которое может потребоваться внеземным цивилизациям для развития. На Земле для этого потребовалось 4,5 млрд лет. Чем дольше существует внеземная цивилизация, тем больше вероятность того, что она может существовать одновременно с нами.

Мы находимся на расстоянии 27 000 световых лет от центра галактики, а это значит, что ближайшая внеземная цивилизация может находиться по другую сторону Млечного Пути Фото: NASA/JPL

Где могут находиться разумные инопланетяне?

Ученые пришли к выводу, что технологически развитый вид, живущий на планете с 10-процентным содержанием углекислого газа, должен просуществовать не менее 280 000 лет, чтобы в Млечном пути одновременно с нами существовала хотя бы одна другая цивилизация. Чтобы десять цивилизаций существовали одновременно с нашей, средняя продолжительность их жизни должна превышать 10 миллионов лет. Это значит, что если мы обнаружим внеземной разум, он почти наверняка будет намного старше человечества.

При этом ученые считают, что ближайшая развитая внеземная цивилизация может существовать на расстоянии 33 000 световых лет от нас. Мы находимся на расстоянии 27 000 световых лет от центра галактики, а это значит, что ближайшая внеземная цивилизация может находиться по другую сторону Млечного Пути.

По словам ученых, они пришли к выводу, что вероятность того, что мы сосуществуем с другой разумной цивилизацией в Млечном Пути, крайне мала. Несмотря на это ученые призывают продолжать поиски разумных инопланетян, несмотря на то, что любой другой развитый вид может быть очень редким явлением в Млечном Пути.

Авторы исследования говорят, что если поиск разумных инопланетян ничего не даст, то это повысит вероятность их теории, если же бедует обнаружена внеземная цивилизация, то это станет одним из крупнейших научных прорывов в истории. Ведь люди выяснят, что они не одиноки во Вселенной.

Как уже писал Фокус, Украина разрушила известный радиотелескоп в Крыму, который раньше использовали для отправки сообщений потенциальным внеземным цивилизациям.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили скрытое состояние воды. Оказывается, в определенных условиях вода может быть одновременно в виде льда и в виде жидкости.