Космічний корабель із 4,7 тоннами вантажу загубився дорогою на МКС: він віз їжу для астронавтів

Космічний апарат, з 4,7 тоннами вантажу для Міжнародної космічної станції, вийшов з ладу по дорозі до своєї мети. Команда з NASA поки не знає, чи зможе корабель дістатися до МКС.

Згідно із заявою NASA, космічний корабель Cygnus XL, який створила компанія Northrop Grumman, зіткнувся із серйозною проблемою в головному двигуні. Довжина нового корабля більша на 1,6 метра за попередній космічний апарат Cygnus, також він може перевозити на 33% більше вантажів, ніж його попередник, пише Futurism.

Cygnus XL стартував минулого тижня з бази космічних сил на мисі Канаверал у Флориді за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon 9. Корабель мав доставити найважчий вантаж в історії МКС. Серед корисного навантаження були продукти харчування, обладнання, запчастини та кілька наукових експериментів.

Спершу місія, яку назвали NG-23, була близька до успіху, але головні двигуни апарату відключилися раніше запланованого терміну. Це позбавило апарат можливості скорегувати свою орбіту, щоб зістикуватися з МКС.

Тепер у NASA кажуть, що нова дата і час прибуття "корабля" на МКС залишаються під питанням.

Інженери пояснюють, що Cygnus XL не матиме автономного стикування з МКС, як це відбувається з апаратом Dragon від SpaceX. Його мав зняти з орбіти роботизований маніпулятор Canadarm2.

Ідея полягала в тому, щоб захопити Cygnus XL з відстані 9 метрів і пристикувати його до посадкового модуля Unity, де апарат залишався б до березня наступного року.

Космічний корабель Cygnus XL компанії Northrop Grumman був створений для того, щоб перевозити додаткову тонну вантажу, порівняно зі своїм попередником Cygnus. Наприклад, максимальна вантажність корабля Dragon 2 компанії SpaceX для доставки на МКС становить трохи більше 3 тонн.

Cygnus XL був обраний для місії після того, як інший космічний корабель Cygnus був пошкоджений під час перевезення із заводу-виробника в Італії. Крім цього, 18-й політ Cygnus у 2022 році також зіткнувся з поломкою на шляху до МКС, але йому все ж вдалося дістатися до місця призначення.

Поки невідомо, чи зможе новий Cygnus XL дістатися до орбітальної станції. В іншому випадку, всі 4,7 тонни вантажу згорять в атмосфері Землі, оскільки цей апарат не призначений для повернення на планету, як це робить Dragon від SpaceX.

