Возле Венеры находится большая "невидимая" угроза для Земли: что обнаружили ученые

По словам ученых, возле Венеры существует большая популяция потенциально опасных астероидов, которые могут врезаться в нашу планету. К сожалению, обнаружить многие из этих астероидов невероятно сложно и это большая проблема.

Астрономы обнаружили новую потенциальную угрозу для Земли из космоса: астероиды, которые вращаются по той же орбите вокруг Солнца, что и Венера. Многие из этих астероидов, вероятно, имеют нестабильную орбиту и могут врезаться в нашу планету. Пока что астрономы обнаружили лишь несколько таких астероидов, но учитывая сложность их обнаружения, их должно быть больше. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет IFLScience.

По словам ученых, на одной орбите с Венерой вокруг Солнца вращаются потенциально опасные для Земли астероиды, которые пока нельзя обнаружить с помощью современных телескопов. Пока они остаются невидимыми, но в будущем могут врезаться в нашу планету.

Эти астероиды остаются невидимыми, ведь астрономы не могут их увидеть полностью освещенными Солнцем из-за их положения в космосе. То есть они слишком тусклые. Несмотря на это астрономы обнаружили 20 астероидов, которые вращаются вокруг Солнца по той же орбите, что и Венера. Но ученые считают, что их намного больше, просто их невероятно сложно обнаружить.

Исследование показывает, что венерианские астероиды имеют крайне нестабильную орбиту и имеют высокий эксцентриситет. Это параметр, измеряющий насколько вытянута орбита относительно идеальной окружности. Его значение варьируется от 0, что соответствует круговой орбите, до 1, что соответствует сильно эллиптической орбите. Например, эксцентриситет орбиты Земли составляет приблизительно 0,017, что делает ее почти круговой.

19 из 20 обнаруженных астероидов Венеры имеют эксцентриситет орбиты более 0,38. Этого достаточно, чтобы астроиды достигли орбиты Земли. То есть эти камни могут перемещаться дальше, чем находится Венера и потенциально врезаться в нашу планету или Меркурий. По иронии судьбы, единственной планетой, на которую они не могут упасть, является Венера.

Нестабильная орбита астероидов предполагает, что они в среднем каждые 12 000 лет меняют свою орбитальную конфигурацию. Это значит, что в один период времени они находятся на безопасном расстоянии от Земли, в другой — находятся слишком близко к нам. В этот период астероиды могут находиться на очень близком расстоянии, даже ближе, чем Луна.

Астрономы говорят, что любой потенциально опасный венерианский астероид в настоящее время может находиться на орбите, которая находится глубоко внутри орбиты Земли вокруг Солнца. Внезапное изменение его орбиты может привести к столкновению с нашей планетой в будущем.

В настоящее время по крайней мере три из 20 известных астероидов имеют орбиты, которые могут приблизить их к Земле в пять раз ближе, чем находится Луна. Возможно, многие другие "невидимые" астероиды в будущем сделают то же самое.

Большинство венерианских астероидов слишком маленькие, чтобы причинить значительный ущерб Земле. Они вообще его могут не причинить. Но ученые считают, что возле Венеры находятся астероиды диаметром около 300 метров. Удар такого астероида может создать кратер диаметром от 3 до 4,5 километров. При этом во время удара может выделиться энергия на уровне сотен мегатонн в тротиловом эквиваленте. Падение такого астероида в густонаселенном районе приведет к масштабным разрушениям, говорят ученые.

