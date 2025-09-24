Опасный для Земли астероид нужно уничтожить ядерной ракетой, предупреждают ученые

Ученые считают, что астероид 2024 YR4, который может врезаться в Луну, нужно попробовать уничтожить до того, как это падение может привести к негативным последствиям для наших технологий на орбите.

Related video

Опасный астероид 2024 YR4 может врезаться в Луну в 2032 году. Удар может вызвать появление большого количества выброшенных в космос обломков, которые потенциально могут уничтожить спутники и другие космические аппараты на околоземной орбите. Ученые считают, что до того, как астероид врежется в Луну, его можно уничтожить с помощью ядерного оружия. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Потенциально опасный астероид 2024 YR4 диаметром примерно 55 метров стал известен в начале этого года вскоре после своего открытия в декабре 2024 года. Расчеты ученые показали, что существует вероятность на уровне 3,1%, что этот космический камень упадет на Землю в 2032 году. Падение такого астероида может уничтожить большой город. Но уже в феврале ученые выяснили, что вероятность того, что астероид врежется в Землю почти равна нулю, но если точнее, то она составляет 0,28%.

В начале лета этого года ученые выяснили, что астероид 2024 YR4 с вероятностью 4% может врезаться в Луну. Столкновение объекта такого размера, да еще и относительно близкого к Земле, несет в себе угрозу для наших технологий на околоземной орбите.

Авторы нового исследования говорят, что если астероид упадет на Луну, то это приведет к появлению большого количества обломков, которые улетят в космос и они могут достигнуть низкой околоземной орбиты.

Таким образом спутники и другие космические аппараты могут быть уничтожены. Также если на орбите еще останется работать Международная космическая станция, которую планируют вывести их эксплуатации в начале 2030-х годов, то маленькие камни могут серьезно ее повредить.

Ученые говорят, что любая попытка изменить траекторию движения астероида может не увенчаться успехом. Хотя в 2022 году NASA уже провело успешный эксперимент по изменению орбиты околоземного астероида Диморф, ученые считают, что с астероидом 2024 YR4 это может не получится. Дело в том, что есть очень мало времени для понимания его характеристик, неизвестна его точная масса, а также почти нет времени для подготовки такой миссии. Но самое главное, как считают ученые, попытка изменить орбиту астероида 2024 YR4 может привести к тому, что он может случайно врезаться в Землю.

Поэтому ученые предлагают раздробить астероид с помощью ядерного взрыва. Для этого нужно отправить к астероиду космический аппарат, который сможет запустить ядерную ракету, чтобы раздробить астероид на части. Но эту миссию нужно отправить в космос между 2029 и 2031 годом до того, как астероид может столкнуться Луной в 2032 году.

Но все же ученые напоминают, что вероятность того, что астероид пролетит мимо Луны составляет 96%, и все же исключать его падение на Луну нельзя.

Как уже писал Фокус, на Землю пришло сообщение с расстояния 350 миллионов километров из глубокого космоса. С помощью космического аппарата "Психея" NASA провело заключительное испытание новой технологии лазерной связи, которая поможет улучшить обмен сообщениями между Землей и астронавтами, а также зондами в глубоком космосе.

Также Фокус писал о том, во что превратился астероид, который уничтожил динозавров 66 миллионов лет назад.