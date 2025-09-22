Что случилось с астероидом, который уничтожил динозавров: ученые дали ответ (фото)

Примерно 66 миллионов лет назад в Землю врезался огромный астероид со скоростью более 40 000 км/ч. Падение астероида привело к массовому вымиранию на нашей планете.

Эпоха динозавров, которая продолжалась почти 200 миллионов лет, завершилась примерно 66 миллионов лет назад, когда на Землю упал астероид диаметром примерно 12 км. Он врезался в нашу планету со скоростью более 40 000 км/ч и его падение привело к появлению смертоносных событий, которые спровоцировали пятое массовое вымирание на Земле. Исчезли не только почти все динозавры, но и 75% видов живых существ на нашей планете. Но что же случилось с этим астероидом? Об этом пишет Live Science.

Шон Гулик из Техасского университета в Остине говорит, что когда 12-километровый астероид врезался в Землю, то во время удара выделилось примерно в 8 миллиардов раз больше энергии, чем от взрыва ядерной бомбы времен Второй мировой войны. После падения астероид испарился и превратился в пыль, которая попала в атмосферу Земли, а затем начала падать обратно в виде дождя.

Несколько десятилетий астероидная пыль падала на поверхность Земли и создала то, что сейчас известно, как иридиевая аномалия. Это тонкий слой горной породы, который содержит в 80 раз больше иридия, чем в любом другом месте в коре Земли, говорит Гулик.

Хотя иридия много в составе астероидов, его практически нет во внешней части коры Земли. Это является ключевым доказательством связи иридиевой аномалии возрастом 66 миллионов лет с астероидом, который уничтожил динозавров.

Пока что, как считается единственный фрагмент древнего астероида, размером в несколько миллиметров, был обнаружен в 1998 году на Гавайях глубоко под землей. В 2022 году также были обнаружены еще более мелкие фрагменты, но ученые пока не подтвердили, что они принадлежат астероиду, убившему динозавров.

Астероид оставил после себя огромный кратер, который был создан в результате падения. Этот кратер называется Чиксулуб и имеет ширину примерно 180 км, а глубину – примерно 20 км. Он находится на территории современной Мексики, но большая его часть скрыта под водами Мексиканского залива. Кратер покрыт осадочными породами, которые смещались в течение десятков миллионов лет.

Ученые считают, что падение астероида вызвало появление гигантского цунами, высота которого могла достигать одного километра. Цунами прошло через весь океан и перемещало воду скоростью более 140 км/ч. Мощные волны оставили на огромные следы на морском дне, которые сохранились глубоко под Луизианой в США.

В результате падения астероида сразу же исчезли все живые существа недалеко от места падения. Другие животные были уничтожены в результате цунами. Падение астероида также вызвало появление кислотных дождей и массовых пожаров на всей планете.

Но самым смертоносным было облако пыли, которое окутало всю Землю и солнечный свет не смог проникать в достаточном количестве. На планете резко похолодало, была разрушена пищевая цепочка, а потому почти все живые существа на Земле исчезли. Считается, что это было пятое массовое вымирание в истории Земли, в результате которого исчезли почти все динозавры, кроме предков птиц, а также примерно 75% видов, живущих на нашей планете.

