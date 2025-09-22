Такого не видели ни на одной планете: внутри Сатурна обнаружили необъяснимые структуры (фото)

Астрономы изучили атмосферу планеты Сатурн и обнаружили там темные бусины и шестиконечную звезду. Эти загадочные особенности атмосферы никогда раньше не видели ни на одной планете Солнечной системы.

Астрономы провели новое исследование атмосферы Сатурна с помощью космического телескопа Уэбб и результаты наблюдения стали для ученых полной неожиданностью. В атмосфере газового гиганта были обнаружены структуры, которые могут быть взаимосвязаны между собой, но их пока невозможно объяснить. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, пишет Phys.

Астрономы сосредоточились на изучении инфракрасного излучения положительно заряженной формы водорода H3+. Эта молекула играет важную роль в реакциях в атмосфере Сатурна и может дать ценную информацию о том, какие химические и физические процессы происходят внутри газового гиганта.

Ученые наблюдали излучение H3+ в ионосфере Сатурна на высоте 1100 километров над номинальной поверхностью планеты и молекулы метана в стратосфере на высоте 600 километров над номинальной поверхностью газового гиганта.

Кадры из анимации, демонстрирующие темные, похожие на бусины детали, встроенные в яркие полярные сияния на Сатурне Фото: NASA

Астрономы обнаружили в плазме ионосферы планеты несколько темных, похожих на бусины структур, которые находились внутри полярного сияния. Эти структуры оставались стабильными в течение нескольких часов, а затем медленно перемещались.

В стратосфере Сатурна астрономы обнаружили структуру, по форме напоминающей шестиконечную звезду. Эта необычная структура простиралась от северного полюса Сатурна к экватору.

По словам ученых, ни на одной планете в Солнечной системе еще никогда не видели подобных структур. Астрономы выяснили, что два типа загадочных структур находятся в одной и той же области атмосферы Сатурна, но на разной высоте.

Наблюдаемое излучение в течение дня на Сатурне, которое увидел телескоп Уэбб Фото: NASA

Авторы исследования считают, что темные бусины могут быть результатом сложного взаимодействия магнитосферы Сатурна с его вращающейся атмосферой. Таким образом это открытие предоставляет новый взгляд на обмен энергией, вызывающий появление полярных сияний на Сатурне.

Наличие структуры в форме звезды указывает на ранее неизвестные процессы, происходящие в стратосфере Сатурна, возможно, связанные со шторами в более глубоких слоях атмосферы газового гиганта.

Хотя обе эти особенности могут иметь важное значение для понимания динамики атмосфер газовых гигантов, необходимы дополнительные исследования для объяснения причин их появления, говорят ученые.

