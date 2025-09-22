Такого не бачили на жодній планеті: всередині Сатурна виявили незрозумілі структури (фото)

Астрономи вивчили атмосферу планети Сатурн і виявили там темні намистини та шестикутну зірку. Ці загадкові особливості атмосфери ніколи раніше не бачили на жодній планеті Сонячної системи.

Астрономи провели нове дослідження атмосфери Сатурна за допомогою космічного телескопа Вебб і результати спостереження стали для вчених повною несподіванкою. В атмосфері газового гіганта були виявлені структури, які можуть бути взаємопов'язані між собою, але їх поки неможливо пояснити. Дослідження опубліковано в журналі Geophysical Research Letters, пише Phys.

Астрономи зосередилися на вивченні інфрачервоного випромінювання позитивно зарядженої форми водню H3+. Ця молекула відіграє важливу роль у реакціях в атмосфері Сатурна і може дати цінну інформацію про те, які хімічні та фізичні процеси відбуваються всередині газового гіганта.

Вчені спостерігали випромінювання H3+ в іоносфері Сатурна на висоті 1100 кілометрів над номінальною поверхнею планети і молекули метану в стратосфері на висоті 600 кілометрів над номінальною поверхнею газового гіганта.

Кадри з анімації, що демонструють темні, схожі на намистини деталі, вбудовані в яскраві полярні сяйва на Сатурні Фото: solar-system

Астрономи виявили в плазмі іоносфери планети кілька темних, схожих на намистини структур, які перебували всередині полярного сяйва. Ці структури залишалися стабільними протягом кількох годин, а потім повільно переміщалися.

У стратосфері Сатурна астрономи виявили структуру, що за формою нагадує шестикутну зірку. Ця незвичайна структура простягалася від північного полюса Сатурна до екватора.

За словами вчених, на жодній планеті в Сонячній системі ще ніколи не бачили подібних структур. Астрономи з'ясували, що два типи загадкових структур розташовані в одній і тій самій області атмосфери Сатурна, але на різній висоті.

Спостережуване випромінювання протягом дня на Сатурні, яке побачив телескоп Вебб Фото: solar-system

Автори дослідження вважають, що темні намистини можуть бути результатом складної взаємодії магнітосфери Сатурна з його атмосферою, що обертається. Таким чином це відкриття надає новий погляд на обмін енергією, що викликає появу полярних сяйв на Сатурні.

Наявність структури у формі зірки вказує на раніше невідомі процеси, що відбуваються в стратосфері Сатурна, можливо, пов'язані зі шторами в глибших шарах атмосфери газового гіганта.

Хоча обидві ці особливості можуть мати важливе значення для розуміння динаміки атмосфер газових гігантів, необхідні додаткові дослідження для пояснення причин їхньої появи, кажуть учені.

