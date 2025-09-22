Що сталося з астероїдом, який знищив динозаврів: учені дали відповідь (фото)

Приблизно 66 мільйонів років тому в Землю врізався величезний астероїд зі швидкістю понад 40 000 км/год. Падіння астероїда призвело до масового вимирання на нашій планеті.

Епоха динозаврів, яка тривала майже 200 мільйонів років, завершилася приблизно 66 мільйонів років тому, коли на Землю впав астероїд діаметром приблизно 12 км. Він врізався в нашу планету зі швидкістю понад 40 000 км/год і його падіння призвело до появи смертоносних подій, які спровокували п'яте масове вимирання на Землі. Зникли не тільки майже всі динозаври, а й 75% видів живих істот на нашій планеті. Але що ж сталося з цим астероїдом? Про це пише Live Science.

Шон Гулік з Техаського університету в Остіні каже, що коли 12-кілометровий астероїд врізався в Землю, то під час удару виділилося приблизно у 8 мільярдів разів більше енергії, ніж від вибуху ядерної бомби часів Другої світової війни. Після падіння астероїд випарувався і перетворився на пил, який потрапив в атмосферу Землі, а потім почав падати назад у вигляді дощу.

Приблизно 66 мільйонів років тому в Землю врізався величезний астероїд зі швидкістю понад 40 000 км/год. Падіння астероїда призвело до масового вимирання на нашій планеті Фото: Live Science

Кілька десятиліть астероїдний пил падав на поверхню Землі і створив те, що зараз відомо, як іридієва аномалія. Це тонкий шар гірської породи, який містить у 80 разів більше іридію, ніж у будь-якому іншому місці в корі Землі, каже Гулик.

Темний шар відомий як іридієва аномалія — тонкий шар породи, що відзначає вимирання наприкінці крейдяного періоду і містить у 80 разів більше іридію, ніж будь-де ще в земній корі Фото: Live Science

Хоча іридію багато в складі астероїдів, його практично немає в зовнішній частині кори Землі. Це є ключовим доказом зв'язку іридієвої аномалії віком 66 мільйонів років з астероїдом, який знищив динозаврів.

Поки що, як вважається, єдиний фрагмент стародавнього астероїда, розміром у кілька міліметрів, був виявлений у 1998 році на Гаваях глибоко під землею. У 2022 році також було виявлено ще більш дрібні фрагменти, але вчені поки що не підтвердили, що вони належать астероїду, який убив динозаврів.

Астероїд залишив після себе величезний кратер, який був створений внаслідок падіння. Цей кратер називається Чиксулуб і має ширину приблизно 180 км, а глибину — приблизно 20 км. Він розташований на території сучасної Мексики, але більша його частина прихована під водами Мексиканської затоки. Кратер вкритий осадовими породами, які зміщувалися протягом десятків мільйонів років.

Астероїд залишив після себе величезний кратер, який був створений в результаті падіння Фото: Live Science

Учені вважають, що падіння астероїда спричинило появу гігантського цунамі, висота якого могла сягати одного кілометра. Цунамі пройшло через весь океан і переміщало воду зі швидкістю понад 140 км/год. Потужні хвилі залишили на величезні сліди на морському дні, які збереглися глибоко під Луїзіаною в США.

Унаслідок падіння астероїда одразу ж зникли всі живі істоти недалеко від місця падіння. Інші тварини були знищені внаслідок цунамі. Падіння астероїда також спричинило появу кислотних дощів і масових пожеж на всій планеті.

Але найсмертоноснішою була хмара пилу, яка огорнула всю Землю і сонячне світло не змогло проникати в достатній кількості. На планеті різко похолодало, було зруйновано харчовий ланцюжок, а тому майже всі живі істоти на Землі зникли. Вважається, що це було п'яте масове вимирання в історії Землі, внаслідок якого зникли майже всі динозаври, окрім предків птахів, а також приблизно 75% видів, що живуть на нашій планеті.

