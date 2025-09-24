На Землю пришло сообщение с расстояния 350 миллионов километров из глубокого космоса (видео)

С помощью космического аппарата “Психея” NASA провело заключительное испытание новой технологии лазерной связи, которая поможет улучшить обмен сообщениями между Землей и астронавтами, а также зондами в глубоком космосе.

Заключительное испытание новой технологии лазерной связи NASA предполагает, что вскоре у нас появится новый способ связи с миссиями, которые отправляются на Луну, Марс и дальше в Солнечную систему. В частности, эта технология позволит быстро получать на Земле фотографии, а также видео с высоким разрешением, пишет Space.

Во время одного из первых тестов технологии лазерной связи NASA получило из космоса это видео

К одному из самых известных астероидов под названием (16) Психея в 2023 году отправился с исследовательской миссией космический аппарат "Психея". В течение почти двух лет ученые из NASA проводили тестирование новой технологии лазерной связи с помощью прибора, установленного на космическом аппарате. Недавно испытание этой технологии завершилось и NASA получило сообщение с расстояния 351 миллион километров от Земли. Сейчас там находится зонд "Психея".

Эта технология использует не радиоволны, а инфракрасный лазер. Специальный прибор кодирует данные в импульсы лазерного света, преобразуя цифровую информацию в потоки фотонов, которые могут преодолевать миллионы километров. Технология лазерной связи намного эффективнее обычной связи, использующей радиоволны из-за скорости передачи данных и их объема.

Лазерная связь позволит присылать фотографии и видео с высоким разрешением с Марса и Луны, а также из более далеких уголков Солнечной системы. То есть будущие астронавты и космические аппараты, которые находятся в глубоком космосе, смогут присылать на Землю больше информации быстрее, чем когда-либо.

Во время последнего испытания NASA получило 13,6 терабит данных, а это значительно больше, чем ожидалось.

Напоминаем, что в декабре 2023 года во время теста технологии лазерной связи зонд "Психея" прислал на Землю видео с высоким разрешением с расстояния более 30 миллионов километров. Видеоролик с котом был передан со скоростью 267 Мбит/с. В декабре 2024 года NASA получило сообщение с расстояния 307 миллионов километров и теперь был установлен новый рекорд — 351 миллион км. Это примерно в 2,5 раза больше, чем расстояние между Землей и Солнцем.

