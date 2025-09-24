На Землю прийшло повідомлення з відстані 350 мільйонів кілометрів із глибокого космосу (відео)

За допомогою космічного апарату "Психея" NASA провело заключне випробування нової технології лазерного зв'язку, що допоможе поліпшити обмін повідомленнями між Землею та астронавтами, а також зондами в глибокому космосі.

Заключне випробування нової технології лазерного зв'язку NASA припускає, що незабаром у нас з'явиться новий спосіб зв'язку з місіями, які вирушають на Місяць, Марс і далі в Сонячну систему. Зокрема, ця технологія дасть змогу швидко отримувати на Землі фотографії, а також відео з високою роздільною здатністю, пише Space.

Під час одного з перших тестів технології лазерного зв'язку NASA отримало з космосу це відео

До одного з найвідоміших астероїдів під назвою (16) Психея у 2023 році вирушив із дослідницькою місією космічний апарат "Психея". Протягом майже двох років вчені з NASA проводили тестування нової технології лазерного зв'язку за допомогою приладу, встановленого на космічному апараті. Нещодавно випробування цієї технології завершилося і NASA отримало повідомлення з відстані 351 мільйон кілометрів від Землі. Зараз там перебуває зонд "Психея".

Ця технологія використовує не радіохвилі, а інфрачервоний лазер. Спеціальний прилад кодує дані в імпульси лазерного світла, перетворюючи цифрову інформацію в потоки фотонів, які можуть долати мільйони кілометрів. Технологія лазерного зв'язку набагато ефективніша за звичайний зв'язок, що використовує радіохвилі, через швидкість передавання даних та їхній обсяг.

Лазерний зв'язок дасть змогу надсилати фотографії та відео з високою роздільною здатністю з Марса та Місяця, а також з більш далеких куточків Сонячної системи. Тобто майбутні астронавти та космічні апарати, які перебувають у глибокому космосі, зможуть надсилати на Землю більше інформації швидше, ніж будь-коли.

Під час останнього випробування NASA отримало 13,6 терабіт даних, а це значно більше, ніж очікувалося.

Нагадуємо, що в грудні 2023 року під час тесту технології лазерного зв'язку зонд "Психея" надіслав на Землю відео з високою роздільною здатністю з відстані понад 30 мільйонів кілометрів. Відеоролик із котом було передано зі швидкістю 267 Мбіт/с. У грудні 2024 року NASA отримало повідомлення з відстані 307 мільйонів кілометрів і тепер було встановлено новий рекорд — 351 мільйон км. Це приблизно у 2,5 раза більше, ніж відстань між Землею і Сонцем.

