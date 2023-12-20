На Землю з відстані 30 млн км прийшло повідомлення з глибокого космосу: це був ролик із котом (відео)

Учені вважають це одним із найважливіших досягнень у розвитку лазерного космічного зв'язку.

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Космічний апарат NASA під назвою "Психея", який зараз летить до однойменного багатого на метали астероїда, здійснив справжній подвиг у передачі повідомлень на дуже далекі відстані в космосі. Апарат передав на Землю короткий відеоролик із котом із відстані майже 30 млн км, пише Futurism.

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Уперше NASA здійснило передачу відео з глибокого космосу на Землю за допомогою лазера. Це був перший в історії відеоролик із котом на прізвисько Тейтерс, який ганяється за крапкою від лазерної указки протягом 15-секунд. Це відео у форматі Ultra-HD за допомогою технології лазерного зв'язку передав на Землю космічний апарат "Психея", який перебував на відстані приблизно 30 млн км від нашої планети під час своєї подорожі до астероїда (16) Психея. До речі, головний герой відеоролика, рудий кіт на прізвисько Тейтерс належить до одного зі співробітників Лабораторії реактивного руху NASA.

Таким чином вчені перевірили можливість передачі потокового відео в космосі на величезні відстані за допомогою лазера. Така технологія дуже важлива для майбутніх місій людства в глибокому космосі.

За словами вчених з NASA, успішне передавання відео з глибокого космосу є найважливішою віхою в розвитку космічного зв'язку і передачі даних на великі відстані. Вчені вважають, що такий спосіб зв'язку може змінити спілкування між майбутніми міжпланетними місіями.

Щоб подолати відстань у 30 млн км лазерному сигналу знадобилася всього 101 секунда. Це набагато швидше, ніж відбувалося передавання даних із глибокого космосу раніше. Лазерний передавач апарату NASA може відправляти дані зі швидкістю 267 мегабіт на секунду і в 10-100 разів швидше, ніж передають дані інші системи зв'язку в космосі.

Учені перевірили можливість передачі потокового відео в космосі на величезні відстані за допомогою лазера. Така технологія дуже важлива для майбутніх місій людства в глибокому космосі Фото: NASA

За словами вчених, незважаючи на те, що передача відео відбулася на відстані в 30 млн км, відеоролик був доставлений швидше на Землю, ніж це може робити більшість широкосмугових інтернет-з'єднань на нашій планеті.

Спочатку сигнал із космосу прийняли в Паломарській обсерваторії Каліфорнійського технологічного інституту, а потім через Інтернет його передали в Лабораторію реактивного руху NASA. Вчені кажуть, що вони чекали на передачу даних на Землі довше, ніж вони летіли до нашої планети з космосу.

У NASA вважають, що нове досягнення є величезним кроком уперед на шляху до розвитку міжпланетного зв'язку, а також до нової технології зв'язку, який підтримуватимуть із дуже далекими космічними апаратами.

За словами вчених, у майбутньому за допомогою лазерного зв'язку на Землі можна буде отримувати потокове відео найвищої якості з баз на Місяці та Марсі.

Як уже писав Фокус, у ранньому Всесвіті астрономи виявили молекули, які ніколи не знаходили раніше. Вчені виявили 13 молекул у складі двох стародавніх галактик.

Також Фокус писав про те, що орбітальний апарат виявив загадкову аномалію на зворотному боці Місяця.