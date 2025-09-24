Перший у XXI столітті політ на Місяць: NASA назвало дату історичного запуску астронавтів (фото)

Під час місії "Артеміда-2" астронавти облетять Місяць у такий спосіб, що опиняться далі за всі попередні пілотовані місії на супутник Землі. Цей політ буде важливим випробуванням перед висадкою людини на Місяць вперше з 1972 року.

У NASA заявили, що перша в XXI столітті пілотована місія до Місяця має відбутися не пізніше квітня 2026 року, але, якщо все складеться вдало, запуск може відбутися і раніше — 5 лютого. Чотири астронавти під час 10-денної місії мають облетіти Місяць, а потім повернутися назад на Землю. Тобто висадка на супутник Землі не відбудеться, вона запланована на 2027 рік. Але ця місія є підготовкою до приземлення на Місяць астронавтів уперше за понад 50 років, пише Space.

Повернення космічного корабля "Оріон" на Землю 2022 року в рамках місії "Артеміда-1"

У NASA повідомили, що для запуску місії "Артеміда-2" є приблизно 5 днів у лютому, березні та квітні 2026 року. Запуск має відбутися не пізніше 26 квітня. Але якщо все складеться вдало, то старт місії "Артеміда-2" може відбутися вже 5 лютого наступного року.

Астронавти місії "Артеміда-2" перебуватимуть на космічному кораблі "Оріон", який виведе в космос потужна і величезна ракета-носій Space Launch System (SLS). До складу місії входять астронавти NASA Рід Вайсмен, Віктора Гловер, Христина Кох і Джеремі Хенсен з Канадського космічного агентства.

Астронавти місії "Артеміда-2": Христина Кох, Віктор Гловер, командир Рід Вайсмен і Джеремі Генсен Фото: solar-system

Астронавти облетять Місяць за такою траєкторією, що їм не доведеться виходити на орбіту навколо супутника Землі, а потім повернутися на Землю. При цьому екіпаж місії "Артеміда-2" опиниться далі за всі попередні пілотовані місії на супутник Землі. Астронавти пролетять повз Місяць на відстані приблизно 9260 кілометрів.

Ракета Space Launch System Фото: NASA

Нагадуємо, що під час місії "Артеміда-1" космічний корабель "Оріон" без астронавтів облетів Місяць наприкінці 2022 року і повернувся на Землю. Спочатку старт місії "Артеміда-2" було заплановано на 2025 рік, але було виявлено проблеми із захисним покриттям корабля, які довелося довго вирішувати. Під час входу в атмосферу Землі захисне покриття корабля постраждало сильніше, ніж передбачалося, а його стійкість є необхідною умовою для безпеки екіпажу.

Космічний корабель "Оріон" біля Місяця Фото: NASA

Ракета-носій SLS уже перебуває в Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді і найближчими тижнями на неї буде встановлено корабель "Оріон". NASA планує продемонструвати повністю зібрану ракету в жовтні.

У NASA кажуть, що хоча "Артеміда-2" є пілотованою місією, все ж це здебільшого випробувальний політ. Космічне агентство хоче добре підготуватися до першої у XXI столітті висадки астронавтів на Місяць у рамках місії "Артеміда-3", яка має відбутися в середині 2027 року.

Але, як уже писав Фокус, ця історична подія перебуває під загрозою зриву через компанію Ілона Маска. Експерти попереджають, що місячний посадковий модуль компанії SpaceX може бути не готовий до польоту астронавтів NASA на Місяць у 2027 році.

