Перший за 50 років політ астронавтів на Місяць під загрозою зриву через компанію Ілона Маска

Експерти попереджають, що місячний посадковий модуль компанії SpaceX може бути не готовий до польоту астронавтів NASA на Місяць у 2027 році.

Раніше експерти вже попереджали, що Китай може стати першою країною, яка висадить астронавтів на Місяці у XXI столітті. Таким чином США можуть програти космічну гонку. Тепер же члени Консультативної групи з аерокосмічної безпеки заявили, що компанія Ілона Маска SpaceX може не встигнути підготувати посадковий модуль Human Landing System (HLS) до запланованого польоту астронавтів на Місяць у 2027 році. Таким чином існує загроза того, що ця місія "Артеміда-3" може бути перенесена на кілька років вперед. При цьому Китай націлений здійснити посадку своїх астронавтів на супутник Землі до 2030 року, пише Gizmodo.

Нагадуємо, що востаннє на Місяці побували астронавти NASA наприкінці 1972 року. У 2021 році NASA оголосило про те, що наступна висадка на Місяць відбудеться у 2024 році. Але цей політ неодноразово переносився через різні технічні та фінансові труднощі. Поки що пілотований політ на Місяць заплановано на середину 2027 року.

Так виглядатиме місячний посадковий модуль Human Landing System від SpaceX Фото: solar-system

Астронавти мають вирушити на орбіту навколо Місяця на космічному кораблі "Оріон", де на них має очікувати посадковий модуль HLS, створений компанією SpaceX. Цей модуль є версією космічного корабля Starship і він доставить астронавтів NASA на поверхню Місяця. Але експерти попереджають, що, можливо, NASA доведеться перенести перший у XXI столітті політ астронавтів на Місяць через повільний прогрес у розробці посадкового модуля HLS. Члени Консультативної групи з аерокосмічної безпеки дійшли такого висновку після відвідування бази SpaceX у Техасі. Вони вважають, що політ на Місяць може не відбутися 2027 року, а лише через кілька років.

У 2021 році NASA уклало контракт із компанією SpaceX на створення місячного посадкового модуля на базі корабля Starship. Розробка HLS значно сповільнилася, оскільки SpaceX зіткнулася з численними проблемами, пов'язаними з невдалими випробуваннями основної версії Starship, багато з яких закінчилися вибухами. Але наприкінці серпня компанія Ілона Маска провела відносно успішне випробування, як уже писав Фокус, хоча потрібно домогтися такого самого і навіть кращого результату під час наступних випробувань протягом півроку.

Астронавти мають вирушити на орбіту навколо Місяця на космічному кораблі "Оріон", де на них має очікувати посадковий модуль HLS, створений компанією SpaceX. Цей модуль є версією космічного корабля Starship і він доставить астронавтів NASA на поверхню Місяця. Фото: solar-system

Але ще залишається багато невирішених технічних проблем. Для того, щоб посадковий модуль HLS дістався до Місяця, потрібно провести тестування його дозаправки на орбіті навколо Землі. Також компанія SpaceX має відправити на Місяць модуль HLS без екіпажу, щоб перевірити його роботу в реальних умовах супутника Землі. Коли це станеться, поки неясно.

За слова експертів, протягом наступних шести місяців може стати зрозуміло, чи буде готовий посадковий модуль HLS до запланованого польоту на Місяць чи ні. Складність ситуації для NASA полягає ще й у тому, що у космічного агентства поки немає інших виробників, здатних створити місячний посадковий модуль.

Для NASA головним пріоритетом є повернення американців на Місяць і бажано, щоб це сталося раніше, ніж туди потраплять китайські астронавти. В умовах нових космічних перегонів США і Китай борються за звання першої країни, яка висадить своїх астронавтів на Місяць у XXI столітті. Той, хто першим досягне поверхні Місяця, зможе встановити певні правила щодо того, хто, що і де може робити на супутнику Землі. Це не тільки зміцнить вплив цієї країни на Місяці та в космосі взагалі.

