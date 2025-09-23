Компанія Ілона Маска відправила на орбіту партію нових американських супутників-шпигунів (відео)

Компанія SpaceX, власником якої є Ілон Маск, за допомогою своєї ракети Falcon 9 запустила в космос 11-ту партію американських супутників-шпигунів із розширеною архітектурою.

У понеділок, 22 вересня, в рамках місії NROL-48, о 20:38 за Києвом з космодрому бази Ванденберг стартувала ракета SpaceX Falcon 9. На борту ракети перебували нові супутники-шпигуни Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO), пише Space.

Місія під назвою NROL-48 стала 11-м запуском супутників з розширеною архітектурою для NRO. Це нова супутникова мережа, яка спирається на велику кількість відносно невеликих і економічних розвідувальних і комунікаційних супутників, а не тільки на кілька великих і дорогих.

Згідно із заявою представників NRO, щоб залишатися попереду конкурентів і забезпечити можливість продовжувати роботу в умовах підвищених загроз, американські військові модернізують свою супутникову архітектуру в космосі, забезпечуючи більше можливостей для отримання даних.

Також у заяві NRO сказано, що більша кількість супутників на кількох орбітах забезпечить отримання більшої кількості сигналів і зображень, ніж доступно сьогодні. Також нові супутники забезпечать більш розширене покриття і більш своєчасну доставку інформації.

Ні SpaceX, ні NRO не надали подробиць про нові супутники-шпигуни. Експерти вважають, що супутники з розширеною архітектурою являють собою модифіковані версії супутників Starlink від SpaceX, оснащені високотехнологічними датчиками та іншим обладнанням.

Схоже, запуск супутників пройшов успішно. Перший ступінь ракети Falcon 9 повернувся на Землю, як і планувалося, приземлившись на посадковому майданчику приблизно за 7,5 хвилин після старту.

Незабаром після цього SpaceX припинила веб-трансляцію запуску. Тож невідомо на якій орбіті та коли були розміщені нові супутники-шпигуни.

Усі 11 місій для NRO, присвячених запуску супутників із розширеною архітектурою, були запущені за допомогою ракет Falcon 9 з космодрому бази Ванденберг. Перша місія стартувала в травні 2024 року, а остання — у квітні цього року.

