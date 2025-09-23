Компания Илона Маска отправила на орбиту партию новых американских спутников-шпионов (видео)

Компания SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, с помощью своей ракеты Falcon 9 запустила в космос 11-ю партию американских спутников-шпионов с расширенной архитектурой.

В понедельник, 22 сентября, в рамках миссии NROL-48, в 20:38 по Киеву с космодрома базы Ванденберг стартовала ракета SpaceX Falcon 9. На борту ракеты находились новые спутники-шпионы Национального управления военно-космической разведки США (NRO), пишет Space.

Миссия под названием NROL-48 стала 11-м запуском спутников с расширенной архитектурой для NRO. Это новая спутниковая сеть, которая опирается на большое количество относительно небольших и экономичных разведывательных и коммуникационных спутников, а не только на несколько крупных и дорогих.

Согласно заявлению представителей NRO, чтобы оставаться впереди конкурентов и обеспечить возможность продолжать работу в условиях повышенных угроз, американские военные модернизирует свою спутниковую архитектуру в космосе, обеспечивая больше возможностей для получения данных.

Также в заявлении NRO сказано, что большее количество спутников на нескольких орбитах обеспечит получение большего количества сигналов и изображений, чем доступно сегодня. Также новые спутники обеспечат более расширенное покрытие и более своевременную доставку информации.

Ни SpaceX, ни NRO не предоставили подробностей о новых спутниках-шпионах. Эксперты считают, что спутники с расширенной архитектурой представляют собой модифицированные версии спутников Starlink от SpaceX, оснащенные высокотехнологичными датчиками и другим оборудованием.

Похоже, запуск спутников прошел успешно. Первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на Землю, как и планировалось, приземлившись на посадочной площадке примерно через 7,5 минут после старта.

Вскоре после этого SpaceX прекратила веб-трансляцию запуска. Поэтому неизвестно на какой орбите и когда были размещены новые спутники-шпионы.

Все 11 миссий для NRO, посвященных запуску спутников с расширенной архитектурой, были запущены с помощью ракет Falcon 9 с космодрома базы Ванденберг. Первая миссия стартовала в мае 2024 года, а последняя — в апреле этого года.

