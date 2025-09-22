Астрономы обнаружили редкую сбежавшую галактику: находится в необычном месте (фото)

Ученые обнаружили необычную карликовую галактику на расстоянии почти 100 млн световых лет от нас. Предполагается, что она была выброшена из группы галактик и находится почти в полной изоляции в космосе.

По словам ученых, исследование новой изолированной карликовой галактики показывает, что некоторые из них могут быть выброшены из групп галактик миллиарды лет назад. Это значит, что местоположение таких галактик не отражает историю их происхождения. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

Ученые считают, что обнаруженная карликовая галактика, получившая название SDSS J011754.86+095819.0 и имеющая размер примерно 7000 световых лет (в 14 раз меньше Млечного Пути) является представителем редких сбежавших галактик. Такие галактики не создают звезды, а потому являются тусклыми, и обычно они находятся в плотных скоплениях галактик. Гравитационное взаимодействие с соседями лишает их газа, необходимого для появления новых звезд.

Но наблюдения показали, что карликовая галактика находится на расстоянии примерно 3,9 млн световых лет от ближайшей группы галактик NGC 524, из которой, вероятно она была выброшена. Эта небольшая группа галактик находится на расстоянии примерно 90 млн световых лет от нас.

Астрономы не совсем понимают, каким образом SDSS J011754.86+095819.0 оказалась почти в полной изоляции, ведь для того, чтобы она оказалась в этом участке космоса, во время пребывания в группе галактик она должна была иметь очень особенную орбиту. Должно было произойти очень сильное гравитационное влияние на галактику во время ее вращения в составе группы.

Галактика SDSS J011754.86+095819.0 видна в центре изображения Фото: space.com

Скорость движения карликовой галактики относительно Земли практически совпадает со скоростью пяти галактик в группе NGC 524, что подтверждает предположение о том, что галактика была частью этой группы, хотя и находится очень далеко от нее.

Исследование показало, что новые звезды в галактике прекратили формироваться примерно 8,3 млрд лет назад. Астрономы считают, что эта галактика вошла в группу NGC 524 несколько миллиардов лет назад как молодая галактика с активным образованием звезд. Но затем гравитационное влияние других галактик лишило SDSS J011754.86+095819.0 газа и процесс звездообразования прекратился.

После этого галактика продолжала вращаться по орбите внутри группы примерно до 3,5 миллиарда лет назад, когда она, вероятно, была выброшена после столкновения нескольких галактик. Астрономы говорят, что такое взаимодействие действует подобно космической рогатке, разбрасывая галактики со второй космической скоростью. Но точно сказать, когда галактика была выброшена из группы ученые, не могут.

Галактики обычно растут, сливаясь друг с другом, но не всегда. В редких случаях, подобных этому, галактики полностью выбрасываются из своих групп и все зависит от их орбиты, говорят ученые.

Согласно исследованию, такие выбросы галактик чаще наблюдаются в массивных скоплениях галактик и редко в более мелких группах, что делает выброс обнаруженной галактики очень необычным. Ученые говорят, что присутствие такой карликовой галактики в очень изолированной среде космоса также является необычным.

Астрономы занялись поисками других подобных сбежавших карликовых галактик, чтобы лучше понять их природу и эволюцию.

