Астрономи виявили рідкісну галактику-втікачку: розташована в незвичайному місці (фото)

Учені виявили незвичайну карликову галактику на відстані майже 100 млн світлових років від нас. Передбачається, що вона була викинута з групи галактик і перебуває майже в повній ізоляції в космосі.

За словами вчених, дослідження нової ізольованої карликової галактики показує, що деякі з них можуть бути викинуті з груп галактик мільярди років тому. Це означає, що місце розташування таких галактик не відображає історію їхнього походження. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

Науковці вважають, що виявлена карликова галактика, яка отримала назву SDSS J011754.86+095819.0 та має розмір приблизно 7000 світлових років (у 14 разів менший від Чумацького Шляху) є представником рідкісних втеклих галактик. Такі галактики не створюють зірки, а тому є тьмяними, і зазвичай вони знаходяться в щільних скупченнях галактик. Гравітаційна взаємодія із сусідами позбавляє їх газу, необхідного для появи нових зірок.

Але спостереження показали, що карликова галактика перебуває на відстані приблизно 3,9 млн світлових років від найближчої групи галактик NGC 524, з якої, ймовірно, її було викинуто. Ця невелика група галактик знаходиться на відстані приблизно 90 млн світлових років від нас.

Астрономи не зовсім розуміють, яким чином SDSS J011754.86+095819.0 опинилася майже в цілковитій ізоляції, адже для того, щоб вона опинилася в цій ділянці космосу, під час перебування в групі галактик вона повинна була мати дуже особливу орбіту. Мав відбутися дуже сильний гравітаційний вплив на галактику під час її обертання у складі групи.

Галактику SDSS J011754.86+095819.0 видно в центрі зображення Фото: space.com

Швидкість руху карликової галактики відносно Землі практично збігається зі швидкістю п'яти галактик у групі NGC 524, що підтверджує припущення про те, що галактика була частиною цієї групи, хоча й розташована дуже далеко від неї.

Дослідження показало, що нові зірки в галактиці припинили формуватися приблизно 8,3 млрд років тому. Астрономи вважають, що ця галактика увійшла до групи NGC 524 кілька мільярдів років тому як молода галактика з активним утворенням зірок. Але потім гравітаційний вплив інших галактик позбавив SDSS J011754.86+095819.0 газу і процес зореутворення припинився.

Після цього галактика продовжувала обертатися по орбіті всередині групи приблизно до 3,5 мільярда років тому, коли вона, ймовірно, була викинута після зіткнення кількох галактик. Астрономи кажуть, що така взаємодія діє подібно до космічної рогатки, розкидаючи галактики з другою космічною швидкістю. Але точно сказати, коли галактика була викинута з групи вчені не можуть.

Галактики зазвичай ростуть, зливаючись одна з одною, але не завжди. У рідкісних випадках, подібних до цього, галактики повністю викидаються зі своїх груп і все залежить від їхньої орбіти, кажуть науковці.

Згідно з дослідженням, такі викиди галактик частіше спостерігаються в масивних скупченнях галактик і рідко в дрібніших групах, що робить викид виявленої галактики дуже незвичайним. Вчені кажуть, що присутність такої карликової галактики в дуже ізольованому середовищі космосу також є незвичайною.

Астрономи зайнялися пошуками інших подібних карликових галактик, що втекли, щоб краще зрозуміти їхню природу та еволюцію.

