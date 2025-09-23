Первый за 50 лет полет астронавтов на Луну под угрозой срыва из-за компании Илона Маска

Эксперты предупреждают, что лунный посадочный модуль компании SpaceX может быть не готов к полету астронавтов NASA на Луну в 2027 году.

Ранее эксперты уже предупреждали, что Китай может стать первой страной, которая высадит астронавтов на Луне в XXI веке. Таким образом США могут проиграть космическую гонку. Теперь же члены Консультативной группы по аэрокосмической безопасности заявили, что компания Илона Маска SpaceX может не успеть подготовить посадочный модуль Human Landing System (HLS) к запланированному полету астронавтов на Луну в 2027 году. Таким образом существует угроза того, что данная миссия "Артемида-3" может быть перенесена на несколько лет вперед. При этом Китай нацелен осуществить посадку своих астронавтов на спутник Земли до 2030 года, пишет Gizmodo.

Напоминаем, что в последний раз на Луне побывали астронавты NASA в конце 1972 года. В 2021 году NASA объявило о том, что следующая высадка на Луну состоится в 2024 году. Но этот полет неоднократно переносился из-за разных технических и финансовых трудностей. Пока что пилотируемый полет на Луну запланирован на середину 2027 года.

Астронавты должны отправиться на орбиту вокруг Луны на космическом корабле "Орион", где их должен ожидать посадочный модуль HLS, созданный компанией SpaceX. Этот модуль является версией космического корабля Starship и он доставит астронавтов NASA на поверхность Луны. Но эксперты предупреждают, что, возможно, NASA придется перенести первый в XXI веке полет астронавтов на Луну из-за медленного прогресса в разработке посадочного модуля HLS. Члены Консультативной группы по аэрокосмической безопасности пришли к такому выводу после посещения базы SpaceX в Техасе. Они считают, что полет на Луну может не состоятся в 2027 году, а лишь через несколько лет.

В 2021 году NASA заключило контракт с компанией SpaceX на создание лунного посадочного модуля на базе корабля Starship. Разработка HLS значительно замедлилась, поскольку SpaceX столкнулась с многочисленными проблемами, связанными с неудачными испытаниями основной версии Starship, многие из которых закончились взрывами. Но в конце августа компания Илона Маска провела относительно успешное испытание, как уже писал Фокус, хотя нужно добиться такого же и даже лучшего результата во время следующих испытаний в течение полугода.

Но еще остается много нерешенных технических проблем. Для того, чтобы посадочный модуль HLS добрался до Луны нужно провести тестирование его дозаправки на орбите вокруг Земли. Также компания SpaceX должна отправить на Луну модуль HLS без экипажа, чтобы проверить его работу в реальных условиях спутника Земли. Когда это произойдет пока неясно.

По слова экспертов, в течение следующих шести месяцев может стать понятно, будет ли готов посадочный модуль HLS к запланированному полету на Луну или нет. Сложность ситуации для NASA состоит еще и в том, что у космического агентства пока нет других производителей, способных создать лунный посадочный модуль.

Для NASA главным приоритетом является возвращение американцев на Луну и желательно, чтобы это произошло раньше, чем туда попадут китайские астронавты. В условиях новой космической гонки США и Китай борются за звание первой страны, которая высадит своих астронавтов на Луну в XXI веке. Тот, кто первым достигнет поверхности Луны, сможет установить определенные правила относительно того, кто, что и где может делать на спутнике Земли. Это не только укрепит влияние этой страны на Луне и в космосе вообще.

