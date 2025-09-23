Физики, возможно, обнаружили проход в другой мир: на это указывает слияние черных дыр

Возможно, ученые обнаружили первую в историю червоточину, то есть гипотетический проход между Вселенными. К такому выводу физики пришли после изучения странной гравитационной волны, возникшей во время слияния черных дыр.

Шесть лет назад детекторы гравитационных волн LIGO и Virgo зарегистрировали странное появление гравитационной волны длительностью менее одной десятой секунды. Это событие, получившее название GW190521, произошло во время слияния двух черных дыр. Данные о гравитационных волнах, можно превратить в слышимый звук. По сравнению с протяжными звуками гравитационных волн, похожими на гул, возникающих при обычном слиянии черных дыр, звук обнаруженного события был больше похож на треск. Изначально физики предположили, что это событие является результатом случайной встречи двух черных дыр, которые оказались в гравитационной яме и слились с образованием новой черной дыры. Авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, предложили другое объяснение: возможно впервые был обнаружен проход в другую Вселенную, пишет ScienceAlert.

Звук слияния двух черных дыр

Эхо другой Вселенной

Авторы исследования считают, что необычная гравитационная волна может быть эхом столкновения черных дыр в другой Вселенной, которое отразилось коллапсирующей червоточиной, образовавшейся в результате слияния черных дыр. Хотя ученые считают, что слияние черных дыр в нашей Вселенной является более предпочтительным объяснением, все же не стоит исключать существование червоточины, то есть гипотетического прохода между Вселенными.

Если гравитационная волна GW190521 и подобные ей гравитационные волны действительно указывают на существование червоточин, то это: во-первых, может подтвердить то, что такие проходы существуют, а во-вторых, эти волны могут помочь исследовать физические свойства червоточин.

Гравитационные волны

Гравитационные волны представляют собой рябь в ткани пространства-времени, которые создаются во время слияния черных дыр и нейтронных звезд. Но не только само столкновение создает гравитационные волны. Когда две черные дыры движутся по спирали навстречу друг другу, их взаимодействующие гравитационные поля также создают гравитационные волны, которые сначала ослабевают, а затем усиливаются по мере сближения объектов. Поэтому звук этого события имеет нарастающую форму волны, как это показано на видео выше.

Гравитационные волны представляют собой рябь в ткани пространства-времени, которые создаются во время слияния черных дыр и нейтронных звезд Фото: SciTechDaily

У события GW190521 отсутствовала спиральная часть гравитационного сигнала. Но она должна была существовать при создании итоговой черной дыры, масса которой в 142 раза больше массы Солнца. Таким образом физики изначально пришли к выводу, что две черны дыры не находились рядом, а случайно встретились, попали в гравитационную яму и слились.

Проход в другую Вселенную

Авторы исследования предположили, что может существовать и другое объяснение. Что, если объект, образовавшийся во время слияния двух черных дыр, был червоточиной, которая затем коллапсировала, образовав итоговую черную дыру? В этом случае можно было получить только короткую гравитационную волну.

Физики создали модель того, как мог бы выглядеть этот гравитационный сигнал, и сравнили ее с данными детекторов LIGO и Virgo. Они также создали модель для стандартного слияния двойных черных дыр.

Что, если объект, образовавшийся во время слияния двух черных дыр, был червоточиной, которая затем коллапсировала, образовав итоговую черную дыру? Фото: ScienceAlert

Исследование показывает, что нельзя исключать появление червоточины, во время слияния черных дыр. Это означает, что событие GW190521 может стать первым случаем, когда человечество увидело другую Вселенную.

Но это не значит, что данное событие полностью доказывает существование червоточин, ведь объяснение ученых требует экзотической физики. Просто нужно продолжить наблюдения, говорят ученые.

Самое массивное на сегодняшний день слияние черных дыр, GW231123, создало черную дыру с массой в 225 раз, превышающей массу Солнца. Во время этого слияния также была замечена короткая гравитационная волна.

Физики считают, что сравнение этих событий с другими, еще не обнаруженными, дает возможность проверить их выводы и определить, какой сценарий более вероятен.

