Первый в XXI веке полет на Луну: NASA назвало дату исторического запуска астронавтов (фото)

Во время миссии “Артемида-2” астронавты облетят Луну таким образом, что окажутся дальше всех предыдущих пилотируемых миссий на спутник Земли. Этот полет будет важным испытанием перед высадкой человека на Луну впервые с 1972 года.

В NASA заявили, что первая в XXI веке пилотируемая миссия к Луне должна состояться не позднее апреля 2026 года, но, если все сложится удачно, запуск может состояться и раньше – 5 февраля. Четыре астронавта во время 10-дневной миссии должны облететь Луну, а затем возвратиться обратно на Землю. То есть высадка на спутник Земли не состоится, она запланирована на 2027 год. Но эта миссия является подготовкой к приземлению на Луну астронавтов впервые за более, чем 50 лет, пишет Space.

Возвращение космического корабля "Орион" на Землю в 2022 году в рамках миссии "Артемида-1"

В NASA сообщили, что для запуска миссии "Артемида-2" есть примерно 5 дней в феврале, марте и апреле 2026 года. Запуск должен состоятся не позднее 26 апреля. Но если все сложится удачно, то старт миссии "Артемида-2" может состоятся уже 5 февраля следующего года.

Астронавты миссии "Артемида-2" будут находится на космическом корабле "Орион", который выведет в космос мощная и огромная ракета-носитель Space Launch System (SLS). В состав миссии входят астронавты NASA Рид Уайсмен, Виктора Гловер, Кристина Кох и Джереми Хэнсен из Канадского космического агентства.

Астронавты миссии "Артемида-2": Кристина Кох, Виктор Гловер, командир Рид Уайсмен и Джереми Хэнсен Фото: NASA

Астронавты облетят Луну по такой траектории, что им не придется выходить на орбиту вокруг спутника Земли, а затем вернуться на Землю. При этом экипаж миссии "Артемида-2" окажется дальше всех предыдущих пилотируемых миссий на спутник Земли. Астронавты пролетят мимо Луны на расстоянии примерно 9260 километров.

Ракета Space Launch System Фото: NASA

Напоминаем, что во время миссии "Артемида-1" космический корабль "Орион" без астронавтов облетел Луну в конце 2022 года и вернулся на Землю. Изначально старт миссии "Артемида-2" был запланирован на 2025 года, но были выявлены проблемы с защитным покрытием корабля, которые пришлось долго решать. При входе в атмосферу Земли защитное покрытие корабля пострадало сильнее, чем предполагалось, а его стойкость является необходимым условием для безопасности экипажа.

Космический корабль "Орион" возле Луны Фото: NASA

Ракета-носитель SLS уже находится в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде и в ближайшие недели на нее будет установлен корабль "Орион". NASA планирует продемонстрировать полностью собранную ракету в октябре.

В NASA говорят, что хотя "Артемида-2" является пилотируемой миссией, все же это по большей мере испытательный полет. Космическое агентство хочет хорошо подготовиться к первой в XXI веке высадке астронавтов на Луну в рамках миссии "Артемида-3", которая должна состоятся в середине 2027 года.

Но, как уже писал Фокус, это историческое событие находится под угрозой срыва из-за компании Илона Маска. Эксперты предупреждают, что лунный посадочный модуль компании SpaceX может быть не готов к полету астронавтов NASA на Луну в 2027 году.

