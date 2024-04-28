На Землю пришло сообщение с расстояния 226 млн км из глубокого космоса (видео)

Новую систему лазерной связи можно будет использовать для обмена данными между Марсом и Землей в будущем.

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К одному из самых известных астероидов под названием (16) Психея в прошлом году отправился с исследовательской миссией космический аппарат "Психея". Во время полета зонда ученые из NASA проводят проверку новой технологии лазерной связи с помощью прибора, установленного на космическом аппарате. В результате было получено новое сообщение от зонда "Психея", когда он находился на расстоянии 226 млн км от Земли, пишет IFLScience.

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Астероид (16) Психея известен тем, что ученые считают, что он состоит полностью из невероятно ценных металлов, общая стоимость которых может оставлять примерно 10 000 квадриллионов долларов. 1 квадриллион – это единица с 15 нулями плюс. Добавьте еще 4 нуля и получится указанная сумма. Об этом астероиде Фокус уже подробно писал.

С помощью установленного на космическом аппарате "Психея" прибора ученые из NASA проводят тестирование новой технологии связи в глубоком космосе. Эта технология использует не радиоволны, а инфракрасный лазер. Как показало очередное испытание, технология очень хорошо работает даже в очень далеком космосе. Зонд "Психея" прислал новое лазерное сообщение на Землю, когда находился на расстоянии 226 млн км от нашей планеты. Это примерно в 1,5 раза больше расстояния от Земли до Солнца (150 млн км).

Зонд "Психея" прислал новое лазерное сообщение на Землю, когда находился на расстоянии 226 млн км от нашей планеты Фото: NASA

Впервые аппарат передал сообщение, в котором содержались данные о состоянии космического аппарата. Прошлые несколько раз зонд передавал данные, содержащие информацию о самой технологии и ее работе вместе с загруженной заранее информацией.

Новое испытание показало, что можно передавать данные со скоростью 25 Мбит/с, а это намного больше, чем ожидаемая цель в 1 Мбит/с. В любом случае это в десятки раз быстрее, чем передача данных с помощью радиоволн.

Во время прошлых испытаний технологии лазерной связи аппарат "Психея" находился намного ближе к Земле: всего в нескольких десятках миллионов километров. Тогда ученые получали изображения и даже было получено видео с котом, как уже писал Фокус.

Во время прошлых испытаний технологии лазерной связи аппарат "Психея" находился намного ближе к Земле: всего в нескольких десятках миллионов километров. Тогда ученые получали изображения и даже было получено видео с котом

В NASA заявляют, что новая технология связи продолжает показывать многообещающие результаты, но все еще остается несколько проблем, которые необходимо решить. Например, высокая облачность мешает нормальной работе системы лазерной связи, хотя в случае с радиоволнами такой проблемы нет.

Следующее большое испытание системы лазерной связи в глубоком космосе состоится в июне этого года, когда аппарат "Психея" будет находится на расстоянии, которое примерно в 2,5 раза превышает расстояние от Земли до Солнца (примерно 400 млн км). Это максимальное расстояние от нашей планеты до Марса (Красная планета из-за особенностей орбиты находится на разных дистанциях от Земли, минимально на расстоянии 56 млн км). Если технология связи снова покажет свою хорошую работу, то таким образом можно будет ее использовать для обмена данными между Марсом и Землей в будущем.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Хаббл вышел из строя второй раз за 5 месяцев. Орбитальная обсерватория прекратила научную деятельность из-за того, что один из ее приборов снова начал давать неверные показания.